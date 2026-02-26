Lázár János: Magyar Péter és Zelenszkij zárta el a Barátság kőolajvezetéket – most nyissák meg együtt! 

Videót tett közzé Lázár János építési és közlekedési miniszter, amelyben felszólítja a legnagyobb ellenzéki párt első emberét, hogy lépjen kapcsolatba az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel, és érje el nála, hogy nyissák meg újra a Barátság-kőolajvezetéket.

Csütörtök délután Lázár János videót tett közzé az oldalán, amelyben Magyar Péterhez, a Tisza Párt elnökéhez fordult.

Ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, folyamatosan zsarolnak és fenyegetnek bennünket. A magyar családok számára az energiabiztonság a legfontosabb kérdés a mai napon. Az, hogy mennyi lesz az üzemanyag ára, az ukránok miatt 1000 forint lesz-e a benzin. Fölszólítjuk Magyar Pétert, hívja föl Zelenszkijt Kijevben, és nyissák újra a Barátság kőolajvezetéket. Ők zárták el közösen, most nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket. Nekünk Magyarország az első, lássuk, Magyar Péternek mi az első”

– mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Ma reggel nyílt levélben szólította fel magyarellenes politikájának befejezésére és a Barátság kőolajvezeték újraindítására Orbán Viktor miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A kormányfő szerint Kijev a magyar családok megélhetését sodorja veszélybe. Ukrajna államfője szerdán arról beszélt, hogy a javítási munkálatok nem gyorsak, mert az orosz csapások nehezítik őket.