Menczer Tamás: A budakörnyéki kábítószer-kereskedőknek kampó

A kábítószer-kereskedők megjelentek a választókörzetemben, Pátyon – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás videó-bejegyzésében kedden.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a Fidesz budakörnyéki képviselő-jelöltje bejegyzésében elmondta, levelet kapott a pátyi polgármestertől, amelyben a polgármester tájékoztatta arról, hogy

a közelmúltban Pátyon is megjelent a közterületi kábítószer-kereskedelemmel, illetve fogyasztással kapcsolatos probléma. Megjelennek kábítószerfogyasztók, akik úgynevezett krekk pipákat és fecskendőket hagynak szanaszét a közterületen úgy, hogy közvetlenül a problémával érintett drog elosztó terület mellett egy játszótér is van.

Emellett hozzáteszi, hogy baleset is történt már a településen amiatt, hogy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnek, ráadásul jogosítvány nélkül.

Menczer Tamás hangsúlyozta,

hajtóvadászatot indítunk a kábítószer-kereskedőkkel szemben.”

Kiemelte, már egyeztetett a Belügyminisztériummal is és folyamatosan be fog számolni az eredményekről.

Arra is rámutatott Menczer, hogy a körzetben a Kutyapárt is indít jelöltet, akik mindenből viccet csinálnak, azonban a drogliberalizáció mellett komolyan kiállnak. A politikus felszólította a kutyapárt helyi jelöltjét, hogy valljon színt: