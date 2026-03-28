A tiszás informatikus Kijevben találkozott a kapcsolattartóval: támadó műveletek is szóba kerültek

A közzétett felvétel legerősebb része az ukrajnai kapcsolatok és a kijevi út részletes bemutatása. H. D. arról beszélt, hogy személyesen is járt Kijevben, ahol más fiatalokkal együtt dolgozott.

Az Index még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálta „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulcsiban éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.

„Kijevben jártam, vonattal. És találkoztam pár ilyen sráccal. Nagyrészt beceneveket használtunk, nem tudom a valós identitását sok embernek” – mondta.

Elmondása szerint kezdetben védekező jellegű feladatokat végeztek, például kibertámadások elleni védekezést. Ez azonban idővel megváltozott.

„Eleinte valóban védekező tevékenységet folytattunk, ám ez egy idő után megváltozott és egyre inkább támadó jellegű feladatokat kaptunk” – hangzik el a vallomásban.

A férfi beszélt egy ukrán kapcsolattartóról is, akit Davidov néven ismert meg. Leírása szerint a férfi nem volt bizalomgerjesztő, mégis ő szervezte a helyi kapcsolatokat.

„Úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. Kicsit olyan volt, mint egy sztereotipikus maffiózó” – mondta róla.

A találkozók során felmerült az is, hogy kibertámadásokban vegyenek részt, de állítása szerint ezt végül nem vállalták. A kommunikáció különböző online csatornákon zajlott, gyakran anonim módon.