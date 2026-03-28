A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel

Magyar Péter

A tiszás informatikus Kijevben találkozott a kapcsolattartóval: támadó műveletek is szóba kerültek

A nyilvánosságra hozott vallomás szerint a tiszás informatikus Ukrajnába is eljutott, ahol nemcsak védekező, hanem később támadó jellegű feladatok is felmerültek.
A közzétett felvétel legerősebb része az ukrajnai kapcsolatok és a kijevi út részletes bemutatása. H. D. arról beszélt, hogy személyesen is járt Kijevben, ahol más fiatalokkal együtt dolgozott.

Az Index még egy 2025 novemberében a Tisza hivatalos Facebook-oldalán közzétett fotón is megtalálta „Buddhát”, amint a párt irodájában egy tiszás pulcsiban éppen Magyar Péterék jelöltválasztásán dolgozik.
„Kijevben jártam, vonattal. És találkoztam pár ilyen sráccal. Nagyrészt beceneveket használtunk, nem tudom a valós identitását sok embernek” – mondta.

Elmondása szerint kezdetben védekező jellegű feladatokat végeztek, például kibertámadások elleni védekezést. Ez azonban idővel megváltozott.

„Eleinte valóban védekező tevékenységet folytattunk, ám ez egy idő után megváltozott és egyre inkább támadó jellegű feladatokat kaptunk” – hangzik el a vallomásban.

A férfi beszélt egy ukrán kapcsolattartóról is, akit Davidov néven ismert meg. Leírása szerint a férfi nem volt bizalomgerjesztő, mégis ő szervezte a helyi kapcsolatokat.

„Úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. Kicsit olyan volt, mint egy sztereotipikus maffiózó” – mondta róla.

A találkozók során felmerült az is, hogy kibertámadásokban vegyenek részt, de állítása szerint ezt végül nem vállalták. A kommunikáció különböző online csatornákon zajlott, gyakran anonim módon.

Beismerés a meghallgatáson: „beszervezés jellegű” kapcsolatba kerülhettem

 

A vallomás egy másik fontos eleme, hogy az ukrajnai utat nem teljesen önkéntes döntésként írta le.

„Elvileg ez választható lett volna, de kitört az ukrán háború és akkor kötelezővé tették, hogy az egyiknek Ukrajnának kell lennie” – mondta.

A meghallgatáson elhangzottak alapján a történet ezen része azt mutatja, hogy a kapcsolat nem állt meg elméleti vagy képzési szinten, hanem konkrét nemzetközi kapcsolatokhoz és terepen szerzett tapasztalatokhoz vezetett.

