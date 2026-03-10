A veszélyek korában tapasztalt vezetőre van szükség – fotókon a gödöllői Lázárinfó

Hétfőn kora este Gödöllőn tartották az első Lázárinfó Expresszt, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szólalt fel.

Képeken az első Lázárinfó Expressz

Fotó: Facebook/Lázár János / Facebook/Lázár János

Lázárinfó: Gödöllőn indult el a Lázárinfó Expressz

A rendezvényről készült beszámolójában Lázár János arról írt: a világ egyre bizonytalanabbá vált, ezért a magyar politikában különösen fontos a tapasztalat és a stabil vezetés.

A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Magyarország a „veszélyek korába” érkezett.

Nincs olyan politikus, aki jobban átlátná a világpolitikát és a háborúk hatásait, mint Orbán Viktor, és nála hatékonyabban tudná kivédeni azokat. Éppen ezért is ő és a Fidesz a biztos választás áprilisban

– írta a bejegyzésben.