Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szánalmasan kevesen voltak Magyar Péter bonyhádi fórumán – fotó

Ezt látnia kell!

Ukrán sztárújságíró: fegyvereseket képeznek ki, hogy kirobbantsák a „magyar Majdant”

Lázárinfó

A veszélyek korában tapasztalt vezetőre van szükség – fotókon a gödöllői Lázárinfó

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A veszélyek korába érkeztünk, amikor tapasztalt vezetőre van szükség az ország élén. Nincs olyan politikus, aki jobban átlátná a világpolitikát és a háborúk hatásait, mint Orbán Viktor, és nála hatékonyabban tudná kivédeni azokat. Éppen ezért is ő és a Fidesz a biztos választás áprilisban – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn Gödöllőn, az első Lázárinfó Expresszen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
LázárinfóHankó BalázsLázár János

Hétfőn kora este Gödöllőn tartották az első Lázárinfó Expresszt, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szólalt fel.

Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Képeken az első Lázárinfó Expressz
Fotó: Facebook/Lázár János / Facebook/Lázár János

Lázárinfó: Gödöllőn indult el a Lázárinfó Expressz

A rendezvényről készült beszámolójában Lázár János arról írt: a világ egyre bizonytalanabbá vált, ezért a magyar politikában különösen fontos a tapasztalat és a stabil vezetés.

A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Magyarország a „veszélyek korába” érkezett.

Nincs olyan politikus, aki jobban átlátná a világpolitikát és a háborúk hatásait, mint Orbán Viktor, és nála hatékonyabban tudná kivédeni azokat. Éppen ezért is ő és a Fidesz a biztos választás áprilisban

– írta a bejegyzésben.

Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Gödöllő, Lázárinfó Expressz, LázárinfóExpressz, Lázár János, LázárJános
Galéria: Gödöllő: képeken az első Lázárinfó Expressz
1/10
Képeken az első Lázárinfó Expressz

 

A miniszter bejegyzésében az energiapiaci helyzetről is beszélt. Szerinte amikor Ukrajna zsarolása és a közel-keleti konfliktusok miatt Magyarország energiaellátása veszélybe kerül, a kormány olyan lépéseket tesz, amelyek a magyar családokat védik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!