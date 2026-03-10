A veszélyek korában tapasztalt vezetőre van szükség – fotókon a gödöllői Lázárinfó

Hétfőn kora este Gödöllőn tartották az első Lázárinfó Expresszt, ahol Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter szólalt fel.
Lázárinfó: Gödöllőn indult el a Lázárinfó Expressz
A rendezvényről készült beszámolójában Lázár János arról írt: a világ egyre bizonytalanabbá vált, ezért a magyar politikában különösen fontos a tapasztalat és a stabil vezetés.
A miniszter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy Magyarország a „veszélyek korába” érkezett.
Nincs olyan politikus, aki jobban átlátná a világpolitikát és a háborúk hatásait, mint Orbán Viktor, és nála hatékonyabban tudná kivédeni azokat. Éppen ezért is ő és a Fidesz a biztos választás áprilisban
– írta a bejegyzésben.
A miniszter bejegyzésében az energiapiaci helyzetről is beszélt. Szerinte amikor Ukrajna zsarolása és a közel-keleti konfliktusok miatt Magyarország energiaellátása veszélybe kerül, a kormány olyan lépéseket tesz, amelyek a magyar családokat védik.