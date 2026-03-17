Abszurd magyarázatot adott az ukrán hadsereg a kényszersorozott magyar katona halálára

A kárpátaljai magyar férfit, Kádas Károlyt még tavaly decemberben vitték kényszersorozással az ukrán hadseregbe, pár hónappal később, idén március 10-én pedig életét vesztette a szumi régióban található Zaliznyák községben. A családtagokat nem sokkal Dmitro Karhin az ungvári területi toborzóközpont vezetője levélben tájékoztatta a tragédiáról. Az Ellenpont birtokába jutott hivatalos dokumentumban szinte szó szerint ugyanaz szerepel, mint a jegyzőkönyvben: Kádas Károly "szándékos önkárosítással", egy ismeretlen lőfegyverrel vetett véget az életének.

Az Ellenpont birtokába jutott hivatalos tájékoztatás, amely szerint a kényszersorozás után Kádas Károly öngyilkos lett. (forrás: ellenpont.hu)

Az Ellenpont újságírója elérte Kádas Károly hozzátartozóit, akik arról számoltak be, hogy a férfit tavaly decemberben vitték el egy bolt elől, majd a kényszersorozást követően napokig nem tudtak róla semmit. Később megtudták, hogy rokonuk egy Lemberg közelében lévő kiképzőbázisra került, majd onnan a fronttól 30 kilométerre fekvő Zaliznyákba vezényelték. Innen azt a hírt kapták tőle, hogy bár a társai befogadták, de egy altiszt nyíltan ellenséges vele a magyar származása miatt.

Váratlan halálhír

Kádas Károly rokonai érthetetlennek tartják a férfi haláláról és öngyilkosságáról szóló tájékoztatást, mert a rendszeres kommunikációjuk során nem tapasztalatak nála erre utaló viselkedést. Ráadásul a hadsereg vizsgálatának azon állítása, hogy több lövéssel végzett magával, majd eltüntette a fegyvert, amelyet így nem tudtak a nyomozók beazonosítani, megerősíti bennük a gyanút, hogy rokonuk gyilkosság áldozata lehetett.

Az ukrán hadsereg kényszersorozásának számos áldozata van

Az Origo is rendszeresen beszámolt az ukrán hadsereg és a rendőrség erőszakos akcióiról, amelyek során embereket ragadnak el közterekről és az otthonaikból, az eljárások pedig sokszor sérüléseket okoznak, illetve több halálos áldozata volt már a kényszersorozást kísérő bántalmazásoknak. Az első nagy felháborodást kiváltó eset Sebestyén József halálához kötődik, akit erősakkal hurcoltak el, majd olyan súlyosan bántalmaztak az ukrán katonai sorozók, hogy belehalt a sérüléseibe.