Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +84,1 Ft

kényszersorozás

Abszurd magyarázatot adott az ukrán hadsereg a kényszersorozott magyar katona halálára

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tavaly decemberben erőszakkal besoroltak egy kárpátaljai magyar férfit Ukrajnában, aki idén márciusban tisztázatlan körülmények között meghalt. Az ukrán hadsereg jelentése szerint a férfi öngyilkos lett, méghozzá úgy, hogy többször saját magára lőtt, majd a fegyvert eltüntette. A kényszersorozás után elhunyt férfi halálát okozó fegyvert ugyanis nem sikerült azonosítani. A tragikus történetről és az ukrán hadsereg képtelen magyarázatáról az Ellenpont közölt részleteket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kárpátaljai magyar férfit, Kádas Károlyt még tavaly decemberben vitték kényszersorozással az ukrán hadseregbe, pár hónappal később, idén március 10-én pedig életét vesztette a szumi régióban található Zaliznyák községben. A családtagokat nem sokkal Dmitro Karhin az ungvári területi toborzóközpont vezetője levélben tájékoztatta a tragédiáról. Az Ellenpont birtokába jutott hivatalos dokumentumban szinte szó szerint ugyanaz szerepel, mint a jegyzőkönyvben: Kádas Károly "szándékos önkárosítással", egy ismeretlen lőfegyverrel vetett véget az életének.

Az Ellenpont birtokába jutott hivatalos tájékoztatás, amely szerint a kényszersorozás után Kádas Károly öngyilkos lett. (forrás: ellenpont.hu)

Az Ellenpont újságírója elérte Kádas Károly hozzátartozóit, akik arról számoltak be, hogy a férfit tavaly decemberben vitték el egy bolt elől, majd a kényszersorozást követően napokig nem tudtak róla semmit. Később megtudták, hogy rokonuk egy Lemberg közelében lévő kiképzőbázisra került, majd onnan a fronttól 30 kilométerre fekvő Zaliznyákba vezényelték. Innen azt a hírt kapták tőle, hogy bár a társai befogadták, de egy altiszt nyíltan ellenséges vele a magyar származása miatt.

Váratlan halálhír

Kádas Károly rokonai érthetetlennek tartják a férfi haláláról és öngyilkosságáról szóló tájékoztatást, mert a rendszeres kommunikációjuk során nem tapasztalatak nála erre utaló viselkedést. Ráadásul a hadsereg vizsgálatának azon állítása, hogy több lövéssel végzett magával, majd eltüntette a fegyvert, amelyet így nem tudtak a nyomozók beazonosítani, megerősíti bennük a gyanút, hogy rokonuk gyilkosság áldozata lehetett.

Az ukrán hadsereg kényszersorozásának számos áldozata van

Az Origo is rendszeresen beszámolt az ukrán hadsereg és a rendőrség erőszakos akcióiról, amelyek során embereket ragadnak el közterekről és az otthonaikból, az eljárások pedig sokszor sérüléseket okoznak, illetve több halálos áldozata volt már a kényszersorozást kísérő bántalmazásoknak. Az első nagy felháborodást kiváltó eset Sebestyén József halálához kötődik, akit erősakkal hurcoltak el, majd olyan súlyosan bántalmaztak az ukrán katonai sorozók, hogy belehalt a sérüléseibe.

Miután egyértelművé vált, hogy Zelenszkij és az ukrán háborús elit a Tisza Párt győzelmét támogatja a közelegő magyarországi választáson, valamint Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, a Tisza jelenlegi katonai szakértője és meghatározó vezetőségi tagja nyilatkozataiból is kiderült, hogy a Brüsszelből és Kijevből támogatott ellenzéki erő ahogy most sem, úgy a jövőben sem lesz érzékeny a kényszersorozások áldozatai felé.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!