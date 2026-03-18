Előkerült Magyar Péter elfeledett bankszámlája – váratlan helyről jött az emlékeztető

Magyar Péter március 15-ei beszédében „sehonnai bitang janicsároknak” nevezte a jobboldali politikusokat, akik közé másfél évtizeden keresztül imádkozta be magát. Navracsics Tibor mindezt képmutatásnak tartja, és emlékeztetett a Tisza Párt elnökének elmúlt 15 évére, amelyek során számos pénzintézeti, magyar állami és brüsszeli vezetői posztot birtokolt.

Magyar Péter titokban valószínűleg a mai napig irigyli Orbán Viktort (Fotó: EP/Philippe BUISSIN)

Ezekről nem beszél Magyar Péter

Navracsis Tibor emlékeztetett, hogy Magyar Péter 2010-től a Külügyminisztérium alkalmazásában állt.

2015 és 2018 között beosztott diplomataként a kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt az állandó képviseleten.

2018 szeptemberében nevezték ki a Magyar Fejlesztési Bank európai uniós jogi igazgatóságának élére, igazgatói posztra.

2019-ben a Diákhitel Központ vezérigazgatója lesz, 2019 júniusa és 2022 februárja között vezeti a Diákhitel Központot, emellett bekerül a Magyar Közút Zrt. Igazgatóságába.

majd felügyelő bizottsági helyet kapott a Magyar Bankholding Bank Nyrt.-ben is.

Magyar Péter mostanában mindenről és mindenkiről elmondja a véleményét, de erről nem beszél. Hogy is van ez?”

– tette fel a költői kérdést a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.