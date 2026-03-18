Előkerült Magyar Péter elfeledett bankszámlája – váratlan helyről jött az emlékeztető

A Tisza Párt elnöke bizonyára megfeledkezett saját fideszes múltjáról – legalábbis a mostanában tett kifejezései erre utalnak. Navracsics Tibor emlékeztette Magyar Pétert azokra az időkre, amikor még élvezte az állami pozíciók nyújtotta előnyöket, beszédei alatt pedig az első sorból tapsolt Orbán Viktornak.
Magyar Péter március 15-ei beszédében „sehonnai bitang janicsároknak” nevezte a jobboldali politikusokat, akik közé másfél évtizeden keresztül imádkozta be magát. Navracsics Tibor mindezt képmutatásnak tartja, és emlékeztetett a Tisza Párt elnökének elmúlt 15 évére, amelyek során számos pénzintézeti, magyar állami és brüsszeli vezetői posztot birtokolt.
Ezekről nem beszél Magyar Péter
Navracsis Tibor emlékeztetett, hogy Magyar Péter 2010-től a Külügyminisztérium alkalmazásában állt.
- 2015 és 2018 között beosztott diplomataként a kormány és az Európai Parlament közötti kapcsolattartásért felelt az állandó képviseleten.
- 2018 szeptemberében nevezték ki a Magyar Fejlesztési Bank európai uniós jogi igazgatóságának élére, igazgatói posztra.
- 2019-ben a Diákhitel Központ vezérigazgatója lesz, 2019 júniusa és 2022 februárja között vezeti a Diákhitel Központot, emellett bekerül a Magyar Közút Zrt. Igazgatóságába.
- Később a Volánbusz Zrt. igazgatósági tagja,
- majd felügyelő bizottsági helyet kapott a Magyar Bankholding Bank Nyrt.-ben is.
Magyar Péter mostanában mindenről és mindenkiről elmondja a véleményét, de erről nem beszél. Hogy is van ez?”
– tette fel a költői kérdést a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.
