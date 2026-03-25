Magyar Péter akkorát hazudott, hogy még a radaron is csak mesehullámként jelent meg

Magyar Péter a bécsi „Medizin am Markt” nevű magánrendelőben végeztette el a drogtesztet. Az intézmény elsődleges profilja az alvászavarok kezelése, úgynevezett Schlaflabor, vagyis alvásdiagnosztikai központként működik – írja a Ripost.

A portál szerint a vizsgálatot Dr. Martin Hasenzagl végezte el, akinek szakterülete az alvásproblémák kezelése. Nyilvános adatok alapján praxisában az alvásdiagnosztika, általános orvosi vizsgálatok és telemedicina szerepelnek, drogvizsgálatok azonban nem jelennek meg külön szakmai területként.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter korábban azt állította: hiteles intézményben végeztette el a drogtesztet. A vizsgálat helyszínének pontos megnevezését azonban a kritikák szerint nem hozta nyilvánosságra.