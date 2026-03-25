Magyar Péter akkorát hazudott, hogy még a radaron is csak mesehullámként jelent meg

Újabb információk birtokába jutott a Ripost Magyar Péter állítólagos bécsi drogtesztjéről. Eszerint a Tisza párt elnöke a Bécs belvárosban található Medizin am Markt nevű magánrendelőben végeztette el a „drogtesztelést”, tehát nem egy „hitelesített laborban”, nem egy „regisztrált intézetben”, ahogy a Tisza elnöke ezt korábban állította. A bécsi rendelő úgynevezett Schlaflaborként működik, azaz elsődleges tevékenysége az alvással kapcsolatos problémák kezelése.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter a bécsi „Medizin am Markt” nevű magánrendelőben végeztette el a drogtesztet. Az intézmény elsődleges profilja az alvászavarok kezelése, úgynevezett Schlaflabor, vagyis alvásdiagnosztikai központként működik – írja a Ripost.

Alvásszakértő végezte Magyar Péter bécsi drogtesztjét
Alvásszakértő végezte Magyar Péter bécsi drogtesztjét Fotó: Facebook

A portál szerint a vizsgálatot Dr. Martin Hasenzagl végezte el, akinek szakterülete az alvásproblémák kezelése. Nyilvános adatok alapján praxisában az alvásdiagnosztika, általános orvosi vizsgálatok és telemedicina szerepelnek, drogvizsgálatok azonban nem jelennek meg külön szakmai területként.

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter korábban azt állította: hiteles intézményben végeztette el a drogtesztet. A vizsgálat helyszínének pontos megnevezését azonban a kritikák szerint nem hozta nyilvánosságra.

Kocsis Máté: Elkaptuk Magyar Pétert

 

A témában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt. Közösségi oldalán azt írta: szerinte Magyar Péter „kamu helyen, kamu drogtesztet” csináltatott, és ezzel félrevezette a nyilvánosságot.

A politikus azt is közölte, hogy saját maga a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében végeztetett drogtesztet, amely szerinte hiteles és ellenőrzött körülmények között készült.

