Visszafelé sült el Zelenszkij intézkedése, a Fidesz őrzi előnyét egy amerikai felmérés szerint

Magyar Péter egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben a rossz oldalt választotta – állapítja meg az amerikai McLaughlin & Associates legfrissebb, március eleji közvélemény-kutatása. A felmérés szerint Volodimir Zelenszkij intézkedése – a Barátság kőolajvezeték elzárása – visszafelé sült el Magyar Péter és a Tisza számára, a Fidesz viszont megtartotta hat százalékpontos előnyét. Ha most vasárnap lennének a választások, négypárti parlament alakulna.
Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP nyerne, a párt megőrizte 6 százalékpontos előnyét a országgyűlési pártpreferenciák terén – derül ki a McLaughlin & Associates friss közvélemény-kutatásából. A február 25. és március 2. között, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte.

DPK, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, háború ellenes gyűlés, háborúellenesgyűlés, Fidesz-KDNP, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, Fidesz-MagyarPolgáriSzövetség, Békéscsaba, DPK Békéscsaba, DPKBékéscsaba, Orbán Viktor, OrbánViktor, OrbánViktorDPKBékéscsaba
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a békéscsabai háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/MKI/Fischer Zoltán) 

A felmérés adataiból kiderül, hogy 

Magyar Péter azáltal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, a rossz oldalt választotta egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben.

Az olaj- és gázszállítások leállításával kapcsolatosan a magyar választók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket. Mintegy a felük, 47 százalék nem értett egyet ezzel, és „csupán 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját” – állapítja meg a McLaughlin & Associates felmérése.

Forrás: McLaughlin & Associates 

A többség – 61 százalék – nem értett egyet a brüsszeli döntéssel, miszerint az EU rendelete alapján április 15-től véglegesen megszűnne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába. 

A megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatta ezt. 

A választók kétharmada (63 százalék) pedig egyetértett azzal, hogy Magyarország energiainfrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia- és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól.

A felmérés megállapítja: Magyar Péter és a Tisza Párt számára a legmostohább adat, hogy tízből hét választó (69 százalék) nem lenne hajlandó felárat fizetni, – azaz akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát – azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj- és gázellátást. 

A felmérés szerint csupán a megkérdezettek 18 százaléka osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.

Forrás: McLaughlin & Associates 
Kiszelly Zoltán: Hűen tükrözi a magyar közvélemény hangulatát a friss amerikai mérés

A fentiek alapján nem meglepő, hogy a McLaughlin adatai szerint a Fidesz 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon, a Demokratikus Koalíció 5 százalékon, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékon, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon áll.

Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen

A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!

 

