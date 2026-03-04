Visszafelé sült el Zelenszkij intézkedése, a Fidesz őrzi előnyét egy amerikai felmérés szerint

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP nyerne, a párt megőrizte 6 százalékpontos előnyét a országgyűlési pártpreferenciák terén – derül ki a McLaughlin & Associates friss közvélemény-kutatásából. A február 25. és március 2. között, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a békéscsabai háborúellenes gyűlésen (Fotó: MTI/MKI/Fischer Zoltán)

A felmérés adataiból kiderül, hogy

Magyar Péter azáltal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, a rossz oldalt választotta egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben.

Az olaj- és gázszállítások leállításával kapcsolatosan a magyar választók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket. Mintegy a felük, 47 százalék nem értett egyet ezzel, és „csupán 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját” – állapítja meg a McLaughlin & Associates felmérése.

Forrás: McLaughlin & Associates

A többség – 61 százalék – nem értett egyet a brüsszeli döntéssel, miszerint az EU rendelete alapján április 15-től véglegesen megszűnne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába.

A megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatta ezt.

A választók kétharmada (63 százalék) pedig egyetértett azzal, hogy Magyarország energiainfrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia- és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól.

A felmérés megállapítja: Magyar Péter és a Tisza Párt számára a legmostohább adat, hogy tízből hét választó (69 százalék) nem lenne hajlandó felárat fizetni, – azaz akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát – azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj- és gázellátást.

A felmérés szerint csupán a megkérdezettek 18 százaléka osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.