Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson továbbra is a Fidesz–KDNP nyerne, a párt megőrizte 6 százalékpontos előnyét a országgyűlési pártpreferenciák terén – derül ki a McLaughlin & Associates friss közvélemény-kutatásából. A február 25. és március 2. között, ezer fős mintán végzett telefonos kutatás a választáson várhatóan részt vevőket kérdezte.
A felmérés adataiból kiderül, hogy
Magyar Péter azáltal, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állt a magyar emberekkel szemben, a rossz oldalt választotta egy kulcsfontosságú nemzeti ügyben.
Az olaj- és gázszállítások leállításával kapcsolatosan a magyar választók 69 százaléka nem értett egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéket. Mintegy a felük, 47 százalék nem értett egyet ezzel, és „csupán 22 százalék támogatta Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij álláspontját” – állapítja meg a McLaughlin & Associates felmérése.
A többség – 61 százalék – nem értett egyet a brüsszeli döntéssel, miszerint az EU rendelete alapján április 15-től véglegesen megszűnne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába.
A megkérdezettek mindössze 31 százaléka támogatta ezt.
A választók kétharmada (63 százalék) pedig egyetértett azzal, hogy Magyarország energiainfrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia- és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól.
A felmérés megállapítja: Magyar Péter és a Tisza Párt számára a legmostohább adat, hogy tízből hét választó (69 százalék) nem lenne hajlandó felárat fizetni, – azaz akár 1000 forintos literenkénti árat a benzinért, illetve a jelenlegi havi gázszámla kétszeresét vagy háromszorosát – azért, hogy Magyarországon azonnal megszüntessék az orosz olaj- és gázellátást.
A felmérés szerint csupán a megkérdezettek 18 százaléka osztja Magyar Péter és a Tisza Párt álláspontját.
A fentiek alapján nem meglepő, hogy a McLaughlin adatai szerint a Fidesz 43 százalékon, a Tisza Párt 37 százalékon, a Demokratikus Koalíció 5 százalékon, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékon, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 3 százalékon áll.
Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen
