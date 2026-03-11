Árulkodó cikk olvasható az ukrán aranykonvoj ügyében a Tisza Párt házi sajtója, a Kontroll felületén. Az internetes oldal a Vidéki prókátor elnevezésű Facebook-profilon közzétett bejegyzést szemlézte. A poszt magyar állami útonállásnak, fegyveres rablásnak, kampánycélból elkövetett teljesen törvénytelen hatósági fellépésnek minősítette, hogy a hatóságok feltartóztatták a két ukrán páncélautót. Az állításokat a Tisza pártsajtója minden megjegyzés és ellenvetés nélkül közölte. Bár más írásában megtette, ebben a cikkében a Kontroll egyetlen mondattal sem idézte a kormány álláspontját, így valójában csak az ukrán hivatalos megközelítés kapott itt helyet.

Aranykonvoj: az ukrán álláspontot harsogta a Tisza házi propagandája

Fotó: Facebook/Volodimir Zelenszkij

Merthogy így összegezhető az ukrán álláspont is. A külügyminiszter korábban arról beszélt, hogy a két pénzszállító autóban utazó hét ukrán állampolgár az állami Takarékbank alkalmazottja, akik Ausztria és Ukrajna között készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. Andrij Szibiha hozzátette:

Gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az »erő«, amiről Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás.

Ez történt eddig

A kép teljességéért idézzük fel, mit lehet tudni a történtekről. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a TEK közreműködésével március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. Ez nagyjából harmincmilliárd forintnyi vagyon. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek. A hét ukránt végül kiutasították Magyarországról, és átadták őket Záhonynál az ukrán hatóságoknak.

Az akciónak komoly utóélete lett. Egyrészt a NAV pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást indított. Elengedésük előtt a hét ukránt ki is hallgatták.

Másrészt a parlament törvényt módosított, amelynek célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és felhasználási célját. Az eljárás arra is kiterjed, hogy a pénz vagy az arany egy részét Magyarországra szánták-e, és juthatott-e volna abból, vagy a korábbi szállításokból bűnszervezethez, terrorcsoporthoz, esetleg politikai szerveződéshez. Merthogy nem a mostani volt az első aranyjárat: csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt átvitt összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Harmadrészt az akció után a TEK főigazgatóját egy széles körben ismert ukrán szervezet halállistára tette.

Megmozdult valami Ukrajnában

Végül meg kell említeni, hogy napról napra nő azoknak az ukrán kommentároknak a száma, amelyek arról szólnak: súlyos visszaélés húzódik meg a Magyarországon feltartóztatott aranykonvoj ügye mögött. – Néhány politikusunknak érdemes lenne kevesebbet lopni – így reagált például Mikola Davidjuk ukrán politológus. Szerinte a több tíz milliárd forintos szállítmány mögött az ukrán kormányhoz köthető háborús maffia pénzmosási kísérlete állhat, s felidézte, hogy a mostanihoz hasonló több másik eset is történt korábban.