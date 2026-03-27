Az aranykonvoj Zelenszkij korrupciós pénze lehetett

Zelenszkij lopott pénzét szállították a Magyarországon elfogott aranykonvojban, állította bírósági kihallgatásán az ukrán elnök egykori párttársa, akit azóta vádolnak Ukrajnában oroszbarátsággal és hazaárulással, hogy több ukrán korrupciós ügy leleplezésében is részt vett – írta az Ellenpont pénteken.
Az aranykonvojban fegyvergyártótól származó pénz lehetett
A lap arról ír, Olekszandr Dubinszkij parlamenti képviselő is volt Zelenszkij pártjában. Most azt mondja, hogy
a 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat tartalmazó szállítmány valójában az ukrán fegyvergyártó Fire Point-tól származó korrupciós pénz volt
– hívja fel a figyelmet az Ellenpont.
Korábban felmerült, hogy a pénzt Zelenszkij részben a magyar választás befolyásolására szánhatta, vagyis
az aranykonvoj is a tiszás ügynökbotrány része.
Zelenszkij ügynökei hemzsegnek a Tisza Pártban
A héten kiderült, hogy a kétarcú Magyar Péter külügyi vezetőjével, Orbán Anitával közvetlen kapcsolatban lévő külföldi ügynök, Panyi Szabolcs hamisított dokumentumokkal akarta befolyásolni a magyar választást Magyar Péter győzelme érdekében,
és az is kiderült, hogy a Tisza Pártban hemzsegnek az ukrán ügynökök, akik közül kettő kedden bukott le.