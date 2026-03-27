Az aranykonvoj Zelenszkij korrupciós pénze lehetett

Zelenszkij lopott pénzét szállították a Magyarországon elfogott aranykonvojban, állította bírósági kihallgatásán az ukrán elnök egykori párttársa, akit azóta vádolnak Ukrajnában oroszbarátsággal és hazaárulással, hogy több ukrán korrupciós ügy leleplezésében is részt vett – írta az Ellenpont pénteken.

Ukrán aranykonvoj

Az aranykonvojban fegyvergyártótól származó pénz lehetett

A lap arról ír, Olekszandr Dubinszkij parlamenti képviselő is volt Zelenszkij pártjában. Most azt mondja, hogy

a 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat tartalmazó szállítmány valójában az ukrán fegyvergyártó Fire Point-tól származó korrupciós pénz volt

– hívja fel a figyelmet az Ellenpont.