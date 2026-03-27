Ez mindent megváltoztat: drámai új részletek az aranykonvojbotrányban

Bővül az aranykonvoj? – tette fel a költői kérdést a Tűzfalcsoport-blog, amely ukrán sajtóforrásokat idézve leírta: az Ukrán Nemzeti Bank közel 1 milliárd forintnyi értékben rendelt páncélos pénzszállító járműveket.

Az ukrán aranykonvoj mesés rakománya. Vajon kinek szállították a pénzt?

Épül az új aranykonvoj?

A portál szerint az epravda.com.ua arról írt: az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) március 19-én és 23-án két tender eredményeként 8 db páncélos inkasszátori járműveket rendelt összesen 98,9 millió hrivnya, közel 1 milliárd forint értékben. Ezek alapján a „Реформ” cég 60 millió hrivnyáért szállít 3 darab nagy teherbírású páncélos inkasszátori autót a saját, Reform márkanevű modellen, Mercedes-Benz Actros 5 S/M FHS 2636 L 6×4 alvázra építve, továbbá „ВіДі Юнікомерс” cég szállít 5 darab közepes teherbírású páncélos inkasszátori autót Iveco Daily 70C16H 4×2 alvázra építve.

Az úgynevezett páncélozott pénzszállító járművek (Cash-in-Transit, CIT) speciálisan kialakított szállítóeszközök, amelyek:

• készpénzt, értékpapírokat, aranyat vagy más értékeket szállítanak;

• ballisztikai védelemmel rendelkeznek (lövedékálló karosszéria és üveg);

• gyakran robbanás- és betörésbiztos kialakításúak;

• belül több rekeszre osztott, biztonsági zárakkal ellátott tér található.

A cikk megemlíti továbbá, hogy a közepes kategóriában a Реформ és az Інкас ЮА cégek 1%-kal olcsóbb ajánlatot adtak, de technikai okok miatt (pl. nem megfelelő rakodótérméret) kizárták őket.

Beszámoltak továbbá arról is, hogy március 12-én Magyarország visszaadta a két páncélos autót az Oschadbanknak (az ukrán jegybank mellett működő állami takarékbank, 100%-os állami tulajdonban) az autók azonban ukrán sajtóértesülések szerint sérüléseket szenvedtek (pl. belső megfigyelőrendszer kábelei elvágták, merevlemezek eltávolítva), bár erre vonatkozóan semmilyen érdemi bizonyítékot nem mutatnak be.

Mint ismert, a márciusi botrányt követően az NBU és az Oschadbank közösen követelte vissza a járműveket és az értékeket – ez mutatja a szoros állam-bank koordinációt.