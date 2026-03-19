Azahriah egy pedofilsimogató, drognépszerűsítő, tiszapárti botránykoncerten lép fel

Több mint 30 előadó, közük a Fidesz-szavazókat véglényeknek nevező Azahriah is fellép a Puzsér Róbert által népszerűsített, Rendszerbontó Nagykoncert névre keresztelt, Tisza és ukránpárti eseményen. A közéleti botrányairól ismert véleményvezér álláspontja szerint az esemény célja, hogy a kultúra erejével csatornázzák össze a társadalomban felgyülemlett rendszerkritikus érzelmeket, és ezzel ösztönözzék a politikai változást – a felsorakozó előadók és az általuk képviselt nézőpontok alapján az esemény célja sokkal inkább a hergelés, közvetlenül a választások előtti napokra időzítve.
Azahriah arcával népszerűsítik az eseményt
A koncertről író baloldali hírportálok leginkább Azahriah (Baukó Attila) nevével igyekeznek népszerűsíteni az eseményt – nem véletlenül. Az énekest ugyanis botrányok sorozata övezi, és hatalmas ismertségre tett szert többek közt a Fidesszel szembeni gyűlöletkeltése révén. Baukó Attila korábban érzelmileg visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szimpatizánsait, azaz több millió magyar embert. Ezzel az állításával kapcsolatban sem ő, sem a szponzorai nem voltak hajlandók nyilatkozni.
Az énekes akkor tett igazán közismertségre szert, amikor 2022 tavaszán a Szolnoki Palacsintafesztiválon egy mobil vécé mögött létesített szexuális kapcsolatot egy akkor 19 éves lánnyal, Budai Laurával. Az esetről készült videó villámgyorsan elterjedt, milliókhoz jutott el – a következmények pedig már visszavonhatatlanok lettek. Laura azóta külföldre menekült, míg Azahriah karrierje tovább szárnyal – bocsánatkérés nélkül. Tovább fokozva a helyzetet, Baukó Attila az eset utáni koncertjén egy Toi Toi vécét is szimbólummá emelt, és csípőjét riszálva figurázta ki az aktust, miközben a fiatal lány Hollandiába kényszerült menekülni az őt ért támadások elől.
Ők lépnek majd fel Puzsér Róbert koncertjén
A trágár és erőszakos megnyilvánulásairól híres publicista március 18-án sajtótájékoztatón jelentette be a Rendszerbontó Nagykoncert megrendezését, a kezdeményezéshez eddig többek közt az alábbi előadók csatlakoztak:
- Azahriah
- Ivan and the Parazol
- Molnár Tamás
- Co Lee
- Dé:Nash
- Killakikitt
- Hétköznapicsalódások
- Kardos-Horváth János
Puzsér szerint „a toll erősebb fegyver, mint a kard,” tehát a felsorolt előadók dalszövegeik révén képesek kifejezni a magyar kormánnyal ellentétes nézeteiket; azonban ha kicsit mélyebben szemügyre vesszük néhány dal üzenetét, rájöhetünk, hogy egészen más narratívát igyekeznek relativizálni és népszerűsíteni.
Pedofíliát relativizálnak és drogfogyasztást népszerűsítenek a trágár dalszövegek
A Killakikitt együttes a Spotify rövid leírása szerint „visszafogottságmentes” szövegeiről híres. Az énekesekkel ellentétben ez a jellemzés meglehetősen visszafogott: az együttes Nem lakik itt senki című száma például így hangzik:
Eljött a Halloween, közlöm veletek ordítva, hogy a 31 az 13 megfordítva
A magyar rap régóta el van torzítva, figyelj hogy kikkel spanolsz, meg hogy mit tolsz a nózidba
A partyba én befűzöm a p.nákat, a csodaszarvas vagyok aki megb.ssza a gidákat
A g.cim a csajod fejére fröcsög”
Ezek a sorok nemcsak trágárak, hanem olyan határokat lépnek át, amelyek egyértelműen vállalhatatlanok: „a 31 az 13 megfordítva” arra utal, hogy a dal „szerzői” szerint teljesen rendben van kiskorú gyerekekkel szexuális kapcsolatot létesíteni. Erre utal a csodaszarvasos résznél a gidák kifejezés is. Persze a drogozásra való reflektálás sem maradhatott ki a szövegből.
Co Lee dalszövegei is a drogfogyasztás normalizálását erősítik:
Rég nem vagyok józan de szeretem / A nagy szélben is könnyen betekerem / Jó sodrás”
– a sorok egyértelműen a marihuánafogyasztásra utalnak, és azt pozitív, követendő életérzésként mutatják be.
Itt érdemes kiemelni, hogy ezen előadókat többségében fiatalok, gyakran kiskorúak hallgatják, akiket ezen dalszövegek könnyen befolyásolhatnak.
A Hétköznapicsalódások dalaiban nyíltan az anarchiát hirdetik:
riariaanarchia, riariariaanarchia! ha az embert nem érdekli más ideológia, jól esik néha ordibálnia, hogy anarchia!”
Molnár Tamás, az Anti Fitness Club bukott, lecsúszott énekese, akinek korábbi alkohol- és drogproblémái is voltak, szintén a fellépők között van, ami tovább erősíti azt a képet, hogy az eseményen olyan szereplők kapnak teret, akik nem a társadalmilag felelős mintát képviselik.
Puzsér Róbert sem lóg ki a sorból
A pedofília maga egy hajlam. Én úgy gondolom, hogy egy hajlam önmagában nem lehet bűn”
– így mentegette a pedofíliát Puzsér Róbert egy 2019-es műsorban. Az ominózus beszélgetésben Vona Gábor és Molnár Áron is részt vettek.
Puzsér szerint nem kerül súlyos erkölcsi megítélés alá, ha valaki gyerekpornót néz, de az sem megvetendő, ha valaki csak gyerekek képét nézi és arra önkielégít.
A publicista tavalyi tüntetése is jól mutatta, milyen hangvételű megnyilvánulások köthetők hozzá. Az eseményen több felszólaló is trágár, káromkodásokkal teli beszédet mondott, miközben politikai ellenfeleiket támadták, sokszor indulatos, uszító stílusban. A demonstráció eredetileg „megbékélésmenetként” indult, végül azonban hergelő, feszültséget keltő rendezvénnyé vált, amely nem a párbeszédet, hanem a megosztottságot erősítette. A beszédek hangneme és tartalma inkább a politikai indulatok felkorbácsolásáról szólt, semmiképp nem érdemi közéleti vitáról.
Mindezek alapján nehéz máshogy értelmezni a „Rendszerbontó Nagykoncertet”, mint egy olyan rendezvényt, ahol a trágárság, a drogfogyasztás, az erőszakos és sokszor szélsőséges gondolatok normalizálása jelenik meg, ráadásul közvetlenül a választások előtt. A „kultúra erejére” való hivatkozás így inkább tűnik ürügynek, miközben valójában egy politikai célokat szolgáló, hergelő esemény körvonalazódik, amelyben a fellépők dalszövegei kulcsszerepet játszanak.