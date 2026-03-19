Azahriah egy pedofilsimogató, drognépszerűsítő, tiszapárti botránykoncerten lép fel

Több mint 30 előadó, közük a Fidesz-szavazókat véglényeknek nevező Azahriah is fellép a Puzsér Róbert által népszerűsített, Rendszerbontó Nagykoncert névre keresztelt, Tisza és ukránpárti eseményen. A közéleti botrányairól ismert véleményvezér álláspontja szerint az esemény célja, hogy a kultúra erejével csatornázzák össze a társadalomban felgyülemlett rendszerkritikus érzelmeket, és ezzel ösztönözzék a politikai változást – a felsorakozó előadók és az általuk képviselt nézőpontok alapján az esemény célja sokkal inkább a hergelés, közvetlenül a választások előtti napokra időzítve.

Azahriah arcával népszerűsítik az eseményt

A koncertről író baloldali hírportálok leginkább Azahriah (Baukó Attila) nevével igyekeznek népszerűsíteni az eseményt – nem véletlenül. Az énekest ugyanis botrányok sorozata övezi, és hatalmas ismertségre tett szert többek közt a Fidesszel szembeni gyűlöletkeltése révén. Baukó Attila korábban érzelmileg visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szimpatizánsait, azaz több millió magyar embert. Ezzel az állításával kapcsolatban sem ő, sem a szponzorai nem voltak hajlandók nyilatkozni.

Az énekes akkor tett igazán közismertségre szert, amikor 2022 tavaszán a Szolnoki Palacsintafesztiválon egy mobil vécé mögött létesített szexuális kapcsolatot egy akkor 19 éves lánnyal, Budai Laurával. Az esetről készült videó villámgyorsan elterjedt, milliókhoz jutott el – a következmények pedig már visszavonhatatlanok lettek. Laura azóta külföldre menekült, míg Azahriah karrierje tovább szárnyal – bocsánatkérés nélkül. Tovább fokozva a helyzetet, Baukó Attila az eset utáni koncertjén egy Toi Toi vécét is szimbólummá emelt, és csípőjét riszálva figurázta ki az aktust, miközben a fiatal lány Hollandiába kényszerült menekülni az őt ért támadások elől.

Ők lépnek majd fel Puzsér Róbert koncertjén

A trágár és erőszakos megnyilvánulásairól híres publicista március 18-án sajtótájékoztatón jelentette be a Rendszerbontó Nagykoncert megrendezését, a kezdeményezéshez eddig többek közt az alábbi előadók csatlakoztak:

Azahriah

Ivan and the Parazol

Molnár Tamás

Co Lee

Dé:Nash

Killakikitt

Hétköznapicsalódások

Kardos-Horváth János

Puzsér szerint „a toll erősebb fegyver, mint a kard,” tehát a felsorolt előadók dalszövegeik révén képesek kifejezni a magyar kormánnyal ellentétes nézeteiket; azonban ha kicsit mélyebben szemügyre vesszük néhány dal üzenetét, rájöhetünk, hogy egészen más narratívát igyekeznek relativizálni és népszerűsíteni.