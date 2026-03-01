Nemzetközi pénzügyi óriás bukkant fel Bajnai Gordon szervezete mögött

Bajnai Gordon hosszú ideig a háttérből szervezte a baloldalt, januárban azonban nyíltan kiállt Magyar Péter mellett. A korábbi miniszterelnök 2010 óta a nemzetközi befektetői világban tölt be meghatározó szerepet, több globális tanácsadó és befektetési szervezet élén áll. Az Ellenpont arról írt, hogy különösen figyelemre méltó módon Bajnai az Institutional Circle – InCircle nevű szervezet elnöke és igazgatósági tagja. Az InCircle egyik fő szponzora a Scientific Beta, amelynek partnerei között szerepel Larry Fink vagyonkezelője, a BlackRock. Tehát a világ legnagyobb vagyonkezelője közvetetten megjelent Bajnai szervezete mögött.

Bajnai Gordon elnökként bukkant fel az intézményi befektetőket célzó platform, az InCircle vezetőségében. Forrás: InCircle

A BlackRock és Bajnai Gordon kapcsolatrendszere

A BlackRock

mintegy 14 billió dollárnyi vagyont kezel, és meghatározó tulajdonosi jelenléttel bír a stratégiai iparágakban, különösen a hadiiparban.

A legnagyobb amerikai fegyvergyártók mögött is ott található, amelyek az Ukrajnába szállított fegyvereket gyártják. A vagyonkezelők gazdasági érdeke a háború fenntartása, hiszen ez növeli a hadiipari megrendeléseket és a profitot. Az elmúlt hónapokban több nemzetközi pénzügyi háttérrel rendelkező szereplő is felbukkant Magyar Péter körül, köztük multinacionális vállalatok korábbi vezetői. Mindez azt jelzi, hogy a globális pénzügyi körök Magyarországon is pozíciót keresnek, és ehhez a Tiszát használják eszközként.

Scientific Beta az egyik legfőbb támogatója volt Bajnai Gordon nevével fémjelzett InCircle-nek. Forrás: InCircle