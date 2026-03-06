Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Nagy Attila Tibor

Baloldali elemző: Zelenszkij valójában a magyar államot fenyegette meg

Tegnap, 15:19
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A baloldali politikai elemző, Nagy Attila Tibor az ATV Aktuál című műsorában arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij fenyegető kijelentései nem csupán Orbán Viktornak szóltak, hanem a magyar államnak is. Szerinte a történtek igazolhatják a kormány korábbi figyelmeztetéseit Ukrajnával kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nagy Attila TiborOrbán ViktorVolodimir Zelenszkij

A Zelenszkij fenyegetése is szóba került az ATV Aktuál legutóbbi adásában, ahol Rangos Katalin szerkesztő-riporter vendégeként Szirmay Dávid, a Blikk főszerkesztő-helyettese és Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző beszélgetett az ukrán–magyar feszültségről.

Baloldali elemző: Zelenszkij valójában a magyar államot fenyegette meg Fotó: AFP
Baloldali elemző: Zelenszkij valójában a magyar államot fenyegette meg Fotó: AFP

A műsorban az ukrán elnök fenyegető kijelentéseire reagáltak, amelyeket Orbán Viktor egyik Facebook-bejegyzése is felvetett. A stúdióban megszólaló Nagy Attila Tibor szerint a helyzet nem pusztán személyes konfliktus:

Én eggyel tudom csak megmagyarázni, hogy Zelenszkij félelmet akar kelteni Orbán Viktorban, hogy engedelmeskedjen neki, engedelmeskedjen az akaratának

– jelentette ki, majd hozzátette, szerinte Zelenszkij a magyar államot fenyegette meg:

Tehát én azt gondolom, hogy itt valóban abban a miniszterelnöknek igaza van, hogy itt alapvetően nem Orbán Viktor személyéről szól a dolog. Orbán Viktor a magyar államot vezeti, és amikor Zelenszkij fenyegetőzik, akkor a magyar államot fenyegeti meg. Tulajdonképpen mindnyájunkat, a magyarok közösségét összetartó államot fenyegeti meg Zelenszkij.

Elképesztő: így örülnek Magyar Péter hívei az ukrán fenyegetéseknek

Később azt mondta, szerinte a miniszterelnök korábbi figyelmeztetései beigazolódni látszanak:

Eddig is azt mondta a Fidesz meg Orbán Viktor, hogy Ukrajna az egy veszélyes dolog, rossz állam Magyarország számára. Lám, nekünk lett igazuk. Tehát mindent, amit eddig Orbánék mondtak Ukrajnáról, hogy nem szabad felvenni őket az unióba, satöbbi, satöbbi. Most igazolva láthatják magukat

– szögezte le.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!