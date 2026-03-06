Baloldali elemző: Zelenszkij valójában a magyar államot fenyegette meg

A Zelenszkij fenyegetése is szóba került az ATV Aktuál legutóbbi adásában, ahol Rangos Katalin szerkesztő-riporter vendégeként Szirmay Dávid, a Blikk főszerkesztő-helyettese és Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző beszélgetett az ukrán–magyar feszültségről.
A műsorban az ukrán elnök fenyegető kijelentéseire reagáltak, amelyeket Orbán Viktor egyik Facebook-bejegyzése is felvetett. A stúdióban megszólaló Nagy Attila Tibor szerint a helyzet nem pusztán személyes konfliktus:
Én eggyel tudom csak megmagyarázni, hogy Zelenszkij félelmet akar kelteni Orbán Viktorban, hogy engedelmeskedjen neki, engedelmeskedjen az akaratának
– jelentette ki, majd hozzátette, szerinte Zelenszkij a magyar államot fenyegette meg:
Tehát én azt gondolom, hogy itt valóban abban a miniszterelnöknek igaza van, hogy itt alapvetően nem Orbán Viktor személyéről szól a dolog. Orbán Viktor a magyar államot vezeti, és amikor Zelenszkij fenyegetőzik, akkor a magyar államot fenyegeti meg. Tulajdonképpen mindnyájunkat, a magyarok közösségét összetartó államot fenyegeti meg Zelenszkij.
Később azt mondta, szerinte a miniszterelnök korábbi figyelmeztetései beigazolódni látszanak:
Eddig is azt mondta a Fidesz meg Orbán Viktor, hogy Ukrajna az egy veszélyes dolog, rossz állam Magyarország számára. Lám, nekünk lett igazuk. Tehát mindent, amit eddig Orbánék mondtak Ukrajnáról, hogy nem szabad felvenni őket az unióba, satöbbi, satöbbi. Most igazolva láthatják magukat
– szögezte le.