A Zelenszkij fenyegetése is szóba került az ATV Aktuál legutóbbi adásában, ahol Rangos Katalin szerkesztő-riporter vendégeként Szirmay Dávid, a Blikk főszerkesztő-helyettese és Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző beszélgetett az ukrán–magyar feszültségről.

Baloldali elemző: Zelenszkij valójában a magyar államot fenyegette meg Fotó: AFP

A műsorban az ukrán elnök fenyegető kijelentéseire reagáltak, amelyeket Orbán Viktor egyik Facebook-bejegyzése is felvetett. A stúdióban megszólaló Nagy Attila Tibor szerint a helyzet nem pusztán személyes konfliktus:

Én eggyel tudom csak megmagyarázni, hogy Zelenszkij félelmet akar kelteni Orbán Viktorban, hogy engedelmeskedjen neki, engedelmeskedjen az akaratának

– jelentette ki, majd hozzátette, szerinte Zelenszkij a magyar államot fenyegette meg: