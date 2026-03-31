A balos biztonsági szakértő sem hiszi el, hogy a tiszás informatikus átverte az Alkotmányvédelmi Hivatalt

A tiszás kémbotrányról beszélt Tarjányi Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorában. A biztonságpolitikai szakértő kitért arra a „Gundalf” néven ismert informatikusra is, aki a napokban nyilatkozott a 444.hu-nak és azt állította, hogy a kihallgatása során félrevezette a hatóságokat.

A szakértő ezt egyértelműen megkérdőjelezte.

Én nem veszem ezt annyira komolyan, és nem hiszem el, amit ő mond

– fogalmazott, hozzátéve, hogy az ilyen eljárások több szinten ellenőrzöttek.

Mint elmondta, egy nemzetbiztonsági vizsgálat során nemcsak kihallgatás történik, hanem szakértői elemzés, poligráfos vizsgálat és pszichológiai értékelés is.

Ezek alapján az Alkotmányvédelmi Hivatal arra a következtetésre jutott, hogy az informatikus vallomása hiteles.

Tarjányi szerint, ha mindezek ellenére valóban sikerült volna megtéveszteni a rendszert, az rendkívül valószínűtlen lenne. Úgy fogalmazott:

ehhez „James Bondnak” kellene lenni, amire minimális esélyt lát.

Az ügy előzménye, hogy a kormány nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amelyen egy, korábban a Tisza Párthoz köthető informatikus beszél a politikai kapcsolatairól. A rendelkezésre álló információk szerint a férfi külföldi szolgálatokkal került kapcsolatba, és ezt a vallomásában is elismerte.

A felvétel közzététele után Orbán Viktor is reagált, hangsúlyozva: a magyar kémelhárítás „azt tette, ami a dolga”, és az ország biztonságának megvédése volt a cél. A biztonságpolitikai igazgató véleményét Szánthó Miklós tette közzé a Facebook-oldalán, úgy kommentálva, hogy „Képezték, képezgették, de azért az ukránok nem tudtak James Bondot faragni a srácból…”