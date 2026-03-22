Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter arról beszélt, hogy a háború kitörése óta 22 alkalommal hibásodott meg a Barátság kőolajvezeték, viszont az ukránok minden alkalommal gond nélkül helyreállították a működést.
A miniszter szerint az eddigi, háború kitörése óta keletkezett meghibásodásokat az ukrán állam technikai, és nem politikai szinten kezelte. Bóka János szerint Zelenszkij elnöknek esze ágában sincs ezt újra megtenni, ezzel célja a zsarolás és a választásokba való beavatkozás.
Politikai nyomásgyakorlás miatt nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket
Zelenszkij politikai okokból, nyomásgyakorlás céljából tartja zárva azt Barátság kőolajvezetéket és esze ágában sincsen újranyitni”
– jelentette ki Bóka János.
