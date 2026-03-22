A miniszter szerint az eddigi, háború kitörése óta keletkezett meghibásodásokat az ukrán állam technikai, és nem politikai szinten kezelte. Bóka János szerint Zelenszkij elnöknek esze ágában sincs ezt újra megtenni, ezzel célja a zsarolás és a választásokba való beavatkozás.

22 alkalommal hibásodott meg a Barátság kőolajvezeték, ugyanennyiszer javították meg (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Politikai nyomásgyakorlás miatt nem indítják újra a Barátság kőolajvezetéket

Zelenszkij politikai okokból, nyomásgyakorlás céljából tartja zárva azt Barátság kőolajvezetéket és esze ágában sincsen újranyitni”

– jelentette ki Bóka János.