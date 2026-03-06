Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

utca embere

„Nagyon gusztustalan dolognak tartom” – így vélekedik az utca embere az olajvezeték leállításáról

Tegnap, 12:28
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Origo riportere az utca emberét kérdezte arról, mit gondol a nemzeti petícióról és a Barátság-kőolajvezeték leállításáról. A válaszokból kiderült: sokan bírálják az ukránok lépéseit, és nem akarnak fizetni egy idegen konfliktus következményeiért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
utca embereBarátság kőolajvezetéknemzeti petíció

Egy hölgy arról beszélt az Origo stábjának, hogy fontos számára a nemzeti petíció kitöltése, és ezt a visszaküldési határidő előtt meg is fogja tenni. A petíciós ív már online is kitölthető, március 23. napjáig van lehetőség beküldeni. A Barátság kőolajvezeték leállításáról határozott véleményének adott hangot.

Az utca emberét a nemzeti petícióról és a Barátság kőolajvezetékről kérdeztük (Fotó: Purger Tamás/MTI)
Az utca emberét a nemzeti petícióról és a Barátság kőolajvezetékről kérdeztük (Fotó: Purger Tamás/MTI)

Felháborítja az embereket a Barátság kőolajvezeték ügye

A zsarolási módszerként leállított kőolajvezetékről a hölgy elmondta:

Nagyon-nagyon gusztustalan dolognak tartom, mivel az ukránokat mi befogadtuk, munkát adtunk nekik, ingyenes lakhatást, ingyenes élelmiszercsomagokat. Mindent ingyen adtunk az ukránoknak akik jöttek az utóbbi 4-5 évben. Mi mindent is adtunk nekik, és ez a hálájuk.”

Ezért fontos a Nemzeti Petíció

Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!