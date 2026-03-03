Tisza-közeli szakértő védi Zelenszkijt és Magyar Pétert a Barátság vezeték ügyében

Miután Orbán Viktor műholdfelvételekkel támasztotta alá, hogy a Barátság kőolajvezeték műszaki állapotában nincs akadálya az újraindításnak, a vitába bekapcsolódtak a Tisza Párthoz köthető szakértők és influenszerek is. Az ügyben az Ellenpont közölt részletes írást, amely szerint a Tisza Sziget alapítói között szereplő Holoda Attila közösségi oldalán vitatta a kormány érvelését.

Nem a megfelelő képpel igyekezett Holoda Attila félrevezetni az embereket a Barátság kőolajvezeték ügyében (Forrás: Facebook/Holoda Attila)

Műholdfelvételek és szakmai vita

A miniszterelnök által közzétett képeken az látható, hogy a vezetéket nem érte közvetlen találat, csupán egy tartály sérült meg, amelynek tüzét már eloltották. A kabinet ebből arra következtet, hogy az olajszállítás leállítása politikai döntés eredménye. Orbán Viktor így fogalmazott:

Mindenki tudja, hogy a Barátságot politikai okokból blokkolták az ukránok”.

Hozzátette, hogy magyar és szlovák szakemberek beengedését követelték, de erre eddig nem került sor. Holoda Attila ezzel szemben közösségi oldalán azt állította, hogy egy műholdfelvétel önmagában nem bizonyít semmit, és szerinte a helyszíni ellenőrzés lenne a megnyugtató megoldás. A bejegyzésben arra is utalt, hogy a politikai vezetőknek szakértői véleményekre kellene támaszkodniuk.