Tisza-közeli szakértő védi Zelenszkijt és Magyar Pétert a Barátság vezeték ügyében

Miután Orbán Viktor műholdfelvételekkel támasztotta alá, hogy a Barátság kőolajvezeték műszaki állapotában nincs akadálya az újraindításnak, a vitába bekapcsolódtak a Tisza Párthoz köthető szakértők és influenszerek is. Az ügyben az Ellenpont közölt részletes írást, amely szerint a Tisza Sziget alapítói között szereplő Holoda Attila közösségi oldalán vitatta a kormány érvelését.
Műholdfelvételek és szakmai vita
A miniszterelnök által közzétett képeken az látható, hogy a vezetéket nem érte közvetlen találat, csupán egy tartály sérült meg, amelynek tüzét már eloltották. A kabinet ebből arra következtet, hogy az olajszállítás leállítása politikai döntés eredménye. Orbán Viktor így fogalmazott:
Mindenki tudja, hogy a Barátságot politikai okokból blokkolták az ukránok”.
Hozzátette, hogy magyar és szlovák szakemberek beengedését követelték, de erre eddig nem került sor. Holoda Attila ezzel szemben közösségi oldalán azt állította, hogy egy műholdfelvétel önmagában nem bizonyít semmit, és szerinte a helyszíni ellenőrzés lenne a megnyugtató megoldás. A bejegyzésben arra is utalt, hogy a politikai vezetőknek szakértői véleményekre kellene támaszkodniuk.
Bejegyzéséhez azonban (véletlenül?) nem a legfrissebb felvételt csatolta, hanem egy korábbi, a támadás utáni állapotot mutató képet. Emellett azt is igyekezett cáfolni, hogy az ukrán fél nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték vizsgálatára.
Régi viták, új frontvonalak
Holoda Attila korábban is bírálta az orosz olajimportot és a rezsicsökkentést, valamint amellett érvelt, hogy az Adria-vezeték technikailag kiválthatná a Barátság szerepét. A vitában megszólalt Magyar Péter is, aki a kormány kommunikációját „hergelésnek” és „pánikkeltésnek” nevezte. A miniszterelnök erre úgy reagált:
Akiktől egy ilyen helyzetben is csak színjátékra futja, azok szégyelljék magukat.”
Holoda még Magyar Péter nyilatkozatain is túltett: egy podcastben következetesen védte az ukránokat, kijelentve, hogy az ukránok nem Magyarországnak akartak ártani a Barátság kőolajvezeték működésének leállításával, hanem az oroszoknak. A szakértő egyébként több baloldali politikai szereplő kampányában is részt vett az elmúlt években, például Karácsony Gergelyében és Márki-Zay Péterében is.