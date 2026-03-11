Mi a helyzet a Barátság olajvezetékkel? Elindult a magyar tényfeltáró küldöttség Ukrajnába

A Barátság kőolajvezeték újraindítása kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából – erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Záhony melletti határátkelőnél. A politikus egy magyar tényfeltáró küldöttség élén indult Ukrajnába, hogy felmérje az olajvezeték állapotát és az olajimport újraindításának lehetőségeit.

Czepek Gábor szerint a Barátság kőolajvezeték újranyitása kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása és a rezsivédelem szempontjából (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kulcsfontosságú a Barátság-vezeték Magyarország számára

A Barátság kőolajvezeték stratégiai jelentőségű Magyarország számára. A vezetéken keresztül évente mintegy 5 millió tonna kőolaj érkezik az országba Ukrajna felől, Oroszországból.

Az államtitkár kiemelte: a vezeték azért kiemelten fontos, mert ezen keresztül jut el a nyersanyag az ország egyik legnagyobb finomítójába, a százhalombattai Dunai Finomítóba, ahol a MOL üzemanyagot állít elő és ellátja a hazai piacot.

A másik fontos szempont az árkülönbség.