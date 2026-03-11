Hírlevél
államtitkár

Mi a helyzet a Barátság olajvezetékkel? Elindult a magyar tényfeltáró küldöttség Ukrajnába

47 perce
Olvasási idő: 6 perc
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára vezetésével kedden reggel szakértői küldöttség indult Ukrajnába, hogy felmérje a Barátság kőolajvezeték állapotát. Az államtitkár a záhonyi magyar-ukrán határátkelőnél adott videós helyzetértékelést.
államtitkárBarátság kőolajvezetékCzepek Gábor

A Barátság kőolajvezeték újraindítása kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából – erről beszélt Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Záhony melletti határátkelőnél. A politikus egy magyar tényfeltáró küldöttség élén indult Ukrajnába, hogy felmérje az olajvezeték állapotát és az olajimport újraindításának lehetőségeit.

Czepek Gábor szerint a Barátság kőolajvezeték újranyitása kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása és a rezsivédelem szempontjából.
Czepek Gábor szerint a Barátság kőolajvezeték újranyitása kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása és a rezsivédelem szempontjából (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kulcsfontosságú a Barátság-vezeték Magyarország számára

A Barátság kőolajvezeték stratégiai jelentőségű Magyarország számára. A vezetéken keresztül évente mintegy 5 millió tonna kőolaj érkezik az országba Ukrajna felől, Oroszországból.

Az államtitkár kiemelte: a vezeték azért kiemelten fontos, mert ezen keresztül jut el a nyersanyag az ország egyik legnagyobb finomítójába, a százhalombattai Dunai Finomítóba, ahol a MOL üzemanyagot állít elő és ellátja a hazai piacot.

A másik fontos szempont az árkülönbség. 

Az Ural típusú orosz kőolaj lényegesen olcsóbb a nyugati típusú Brent olajnál, az államtitkár szerint az ebből származó árelőny az elmúlt négy évben mintegy 650 milliárd forint volt.

Orbán Viktor: Zelenszkij minden határt átlépve fenyegetőzik, útban van neki a magyar kormány

A kormány ezt az előnyt részben adó formájában beszedte, és mintegy 500 milliárd forintot a rezsivédelem finanszírozására fordított.

Január vége óta nem érkezik olaj a vezetéken

Az álamtitkár elmondta, hogy a Barátság kőolajvezeték január 27. óta nem működik, Ukrajna akkor állította le a szállítást.

Czepek Gábor szerint új helyzetet teremtett az is, hogy 

a közel-keleti konfliktus miatt a tengeri szállítási útvonalak is nehezebbé váltak, ami Európában is energiapiaci feszültségeket okoz. 

Ebben a helyzetben stratégiai előnyt jelent, ha egy ország csővezetéken keresztül is hozzájut kőolajhoz, nem csupán tengeri szállítással.

Kovács Zoltán: Indul a magyar vizsgálóbizottság Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát – videó

Elindult a magyar-szlovák tényfeltáró küldöttség Ukrajnába

A kormány ezért tényfeltáró küldöttséget hozott létre, amelynek feladata a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérése és az újraindítás feltételeinek megvizsgálása.

A delegációt Czepek Gábor vezeti, és több szakember is tagja: 

  • egy olajipari szakértő, 
  • egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető, 
  • valamint egy energiapiaci elemző.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a vezetékben lévő kőolaj a magyar olajtársaság tulajdona, és nem érintik az európai uniós vagy amerikai szankciók.

Stratégiai kérdés lett az energiaellátás

A közel-keleti válság miatt a magyar kormány már hozzányúlt a stratégiai készletekhez, és védett árat vezetett be a lakosság és a vállalkozások számára. Czepek Gábor szerint azonban 

hosszú távon kulcsfontosságú, hogy a Barátság kőolajvezeték újra működjön.

Az államtitkár úgy fogalmazott: az energiaválság kezeléséhez Európának is újra kell gondolnia energiapolitikáját, és nyitnia kell a keleti energiaforrások felé, legyen szó kőolajról vagy földgázról.

 

