Kellemetlen: már az ukránok is bevallják, hogy politikai okokból zárták el a Barátság olajvezetéket

Egy ukrán tévéműsorban már arról beszéltek, hogy nemcsak magyar és szlovák szakértőket, hanem egy esetleges uniós vizsgálóbizottságot sem engednének ellenőrzésre a Barátság kőolajvezetékhez, arra hivatkozva, hogy nincs is sérült szakasz. A műsorban az is elhangzott, hogy Volodimir Zelenszkij az olajszállítás leállításáról elsősorban politikai megfontolások alapján döntött.
Néhány napig tudtak csak technikai hibára hivatkozni az ukránok a Barátság kőolajvezeték leállításával kapcsolatban – nagyon hamar kibújt a szög a zsákból. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy ukrán műsor részletét osztotta meg, ahol egyértelműen kijelentik: politikai okai vannak a vezeték blokkolásának.
A Barátság kőolajvezeték ellenőrzését sem engednék
A beszélgetésben megszólalt Szerhij Fursza újságíró és közgazdász is,
aki szerint azért nem került sor a vezeték ellenőrzésére, mert a vezetéken valójában nincsenek sérült szakaszok.
Úgy fogalmazott: valamilyen okból – amelynek pontos hátterét nem ismeri – az elnök úgy döntött, hogy leállítja a Barátság vezetéken az olajszállítást.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!