Néhány napig tudtak csak technikai hibára hivatkozni az ukránok a Barátság kőolajvezeték leállításával kapcsolatban – nagyon hamar kibújt a szög a zsákból. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója egy ukrán műsor részletét osztotta meg, ahol egyértelműen kijelentik: politikai okai vannak a vezeték blokkolásának.

Már az ukránok is beismerik, hogy politikai okok miatt állt le a Barátság kőolajvezeték (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)

A Barátság kőolajvezeték ellenőrzését sem engednék

A beszélgetésben megszólalt Szerhij Fursza újságíró és közgazdász is,

aki szerint azért nem került sor a vezeték ellenőrzésére, mert a vezetéken valójában nincsenek sérült szakaszok.

Úgy fogalmazott: valamilyen okból – amelynek pontos hátterét nem ismeri – az elnök úgy döntött, hogy leállítja a Barátság vezetéken az olajszállítást.