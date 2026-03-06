„Zelenszkij egy színész” – az olajblokádról kérdezte stábunk az utca emberét

Január 27. óta nem érkezik olaj a Magyarország és Szlovákia számára kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken. Az Origo riportere arról kérdezte a járókelőket, hogyan vélekednek erről, valamint a nemzeti petícióról.

Az utca emberét kérdeztük a Barátság kőolajvezeték ügyéről (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Felháborítja az embereket a Barátság kőolajvezeték ügye

Korábban – közvetlenül halálos fenyegetése előtt – Zelenszkij a kőolajvezeték kapcsán arról beszélt, hogy Magyarországnak hálásnak kellene lennie Ukrajna felé. Erről egy hölgy riporterünknek elmondta:

Ő egy színész, valakinek a bábja. Ez egy proxyháború. Nem adják föl, nagyon ostobák. Zelenszkij az életéért küzd szerintem, mert ha nem tart tovább a háború, akkor neki valószínűleg annyi lesz.”

Azt is elárulta nekünk, hogy nemzetközi híreket gyakrabban olvas, mint hazait, ezért világlátása nem korlátozódik az itthoni helyzetre és szélesebb perspektívából követi az eseményeket. A kormány bevándorlás- és háborúellenes politikáját pozitívan értékelte, a nemzeti petíció valamennyi kérdésére pedig nemmel válaszolt.

Ezért fontos a Nemzeti Petíció