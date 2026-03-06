„Zelenszkij egy színész” – az olajblokádról kérdezte stábunk az utca emberét

Január 27. óta nem érkezik olaj a Magyarország és Szlovákia számára kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken. Az Origo riportere arról kérdezte a járókelőket, hogyan vélekednek erről, valamint a nemzeti petícióról.
Felháborítja az embereket a Barátság kőolajvezeték ügye
Korábban – közvetlenül halálos fenyegetése előtt – Zelenszkij a kőolajvezeték kapcsán arról beszélt, hogy Magyarországnak hálásnak kellene lennie Ukrajna felé. Erről egy hölgy riporterünknek elmondta:
Ő egy színész, valakinek a bábja. Ez egy proxyháború. Nem adják föl, nagyon ostobák. Zelenszkij az életéért küzd szerintem, mert ha nem tart tovább a háború, akkor neki valószínűleg annyi lesz.”
Azt is elárulta nekünk, hogy nemzetközi híreket gyakrabban olvas, mint hazait, ezért világlátása nem korlátozódik az itthoni helyzetre és szélesebb perspektívából követi az eseményeket. A kormány bevándorlás- és háborúellenes politikáját pozitívan értékelte, a nemzeti petíció valamennyi kérdésére pedig nemmel válaszolt.
Ezért fontos a Nemzeti Petíció
Az Ukrajnának eddig folyósított 170 milliárd eurónyi uniós támogatás után Brüsszel arra készül, hogy további 90 milliárdot fizet ki a háborúban álló országnak. Brüsszel ezt a pénzt az európaiaktól, köztük a magyar emberektől venné el. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szavai szerint az EU összesen 800 milliárd dollárt szán az ukrán állam működtetésére, vezető európai politikusok pedig nap mint nap hangoztatják, hogy Ukrajna oldalán készek beszállni a háborúba. Magyarország Kormánya megálljt kíván parancsolni a háborús hisztériának, ezért indította el a Nemzeti Petíciót. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború további finanszírozására, és arra is, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg!