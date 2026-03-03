Financial Times: Kijev elutasította a Barátság vezeték vizsgálatát

„A Financial Times is kiemelten foglalkozik az olajvezetékes vitával, és vannak a cikkben érdekes dolgok” – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Fotó: MW

A politikus kifejtette, a Financial Times arról ír: az Európai Bizottság és a Tanács elnöke, valamint a kijevi EU-nagykövet is kérte az ukrán kormányt, hogy vizsgálhassák meg a Barátság kőolajvezetéket ért sérülést. Hasonló kéréssel élt a szlovák miniszterelnök is, ám valamennyi megkeresést elutasították.

A lapban egy név nélkül nyilatkozó uniós tisztségviselő úgy fogalmazott: az ukrán kormány könnyedén dokumentálhatta volna, hogy dolgoznak a hiba kijavításán, de ilyen nem történt. Egy szintén névtelen ukrán vezető pedig azt vetette fel: „Miért kellene egyáltalán kijavítaniuk a vezetéket?”

Dömötör Csaba: Zsarolnak a Barátsággal

Dömötör Csaba szerint ez a „cinikus kérdés” és a rendelkezésre álló műholdfelvételek is azt mutatják, hogy nincs olyan sérülés, amely akadályozná a szállítást. Álláspontja szerint egyszerű politikai zsarolásról van szó, amely ráadásul egybecseng a brüsszeli energiapolitikával.

Mint emlékeztetett, a keleti gázimport tilalmáról már döntés született, és a hírek szerint a választások után az olajimportot tiltó javaslat is napirendre kerülhet. Emellett a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó szankciók is szóba kerültek, ami a paksi atomerőmű működésében jelentene komoly problémát és további áremelkedéseket.

A képviselő mindezt azzal összefüggésben említette, hogy az iráni háború hatására egyetlen nap alatt 50 százalékkal emelkedett az európai gáz ára, lezárták a Hormuzi-szorost, a katari LNG-vállalat pedig bejelentette: a támadások miatt felfüggeszti a termelést.

Dömötör szerint így a nem orosz alternatív energiaimport, amely eddig is drágább volt, még költségesebbé válik.

Ráadásul – tette hozzá – az európai gáztárolók töltöttsége 31 százalékon áll, ami aggasztó képet fest. A politikus úgy látja, Európa ismét súlyos következményekkel nézhet szembe egy újabb háborús konfliktus árnyékában.