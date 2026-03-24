Bayer Zsolt: „Valamelyik nyugati titkosszolgálat fizetett, szemét, hazaáruló ügynöke, ez vagy te, Panyi Szabolcs" – Igazság órája élőben

Az Igazság órája vendége Bayer Zsolt lesz, akivel Németh Balázs feltehetően nevet egy jót azon, hogy Magyar Péter szerint Orbán Viktor országjárásának helyszíneire ázsiai vendégmunkások járnak tapsolni, azonban nem marad el az újabb tiszás botrány kivesézése: kiderült, hogy Orbán Anita, Magyar Péter külügyminiszter-jelöltje összejátszik a külföldi kémekkel együtt dolgozó sorosista „újságíróval”, Panyi Szabolccsal. Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert, hogy a tiszás kémügyben indítson vizsgálatot.

Bayer Zsolt az Igazság órája műsorában – kövesse nálunk élőben!

Fotó: Facebook/Fidesz frakció

A műsor elején a publicista a mocskolódó tiszás fiatalokkal kapcsolatban elmondta, ha egy tiszás rendezvényre elmenne néhány fideszes üvöltözni, azokat agyonvernék, ezzel ellentétben

a kecskeméti rendezvényen sem történt attrocitás, mivel a fideszesek békésen viselték a trollkodást.

Panyi Szabolcs ügynök-újságíróval kapcsolatban Bayer elmondta, ma az a narratíva, hogy vannak a velejükig romlott oroszok és van ez a hótiszta nyugat, amely óvja a békét, az ukránokkal együtt.

Negyven éve is ez volt a narratíva, csak fordítva, jelenleg ugyanazok viszik a mostani narratívát, mint negyven éve, vagy leszármazottjaik.

Valamelyik nyugati titkosszolgálat fizetett, szemét, hazaáruló ügynöke, ez vagy te, Panyi Szabolcs"

– szögezte le Bayer.

Az „újságíró” mismásolásával kapcsolatban hozzátette:

Ideje lenne ezt a kis hálózatot fölgöngyölíteni.

„Ügynök Szabi" régebben sem járt sikerrel

Brüsszel is reagált a lehallgatási botrányra, vizsgálatot követelnek, viszont nem tiszta, hogy miről is kellene vizsgálódni, tette hozzá.

Ügynök Szabi egyszer már próbálta eladni a felvételt, de akkor sem jött össze”

– mutatott rá.

Az üggyel kapcsolatban Magyar Péter is reagált, megszólalásából egy biztosan kiderült, az a véleménye, hogy Európa hadban áll, beállva a brüsszeli véleménysorba. Felfoghatatlan, hogy az európai háborúpártiak nem tanulnak a múltból és sokadjára háborúba akarnak menni

nekik az az álmuk, hogy ott masírozzanak Ukrajnában.”

Magyar Péter nem egy „szellemi Csomolungma.”

Az országjárással kapcsolatban a műsorban elhangzott, hogy a balliberális média vágyvezérelt módon próbálja tagadni Orbán Viktor sikeres gyűléseit, egyrészt azzal, hogy lekicsinylik a megjelentek számát, vagy megszólítanak egy-egy odatévedt tiszást, akinek a véleményét beállítva úgy, hogy ez a meghatározó közvélemény.