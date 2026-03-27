„Összesen 95, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium oktatói állományába tartozó pedagógus kapja meg pénteken a kormány vállalásának megfelelően az egyszeri kiegészítő juttatást” – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Elmondta, hogy jogosultnak az számít, aki 2025. december 31-én és 2026. március 1-jén is oktatói munkakörben állt. Az egyszeri kiegészítő juttatás összege teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató esetén bruttó 152 400 forint, részmunkaidős foglalkoztatás esetén pedig a március 1-jén érvényes munkaidő arányában kerül meghatározásra.

Az egyszeri kiegészítő juttatás megilleti azon oktatókat is, akik ezen határnapok valamelyikén szülési szabadságon vagy fizetés nélküli szabadságon tartózkodtak.

Az intézmény oktatói állománya esetében a juttatást megkapják a hivatásos és szerződéses katonák, valamint a honvédelmi alkalmazottak is. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában működő Kratochvil középiskola szakképzés iránt elhivatott oktatóinak köszönhetően az intézmény népszerű a fiatalok körében, az ott megszerezhető életre szóló tudás és a középiskolát jellemző összetartó közösség eredményeként.

