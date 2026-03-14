Ifj. Lomnici Zoltán: A március 15-i Békemenet a béke és a magyar szuverenitás melletti legnagyobb kiállás lesz

A vasárnapi Békemenet a béke, a nemzeti szuverenitás és a magyar érdekek melletti kiállásról szól majd - mondta el ifj. Lomnici Zoltán az Origónak nyilatkozva. A Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője szerint a rendezvény legfőbb üzenete a hazai és a nemzetközi közvélemény felé egyaránt az lesz, hogy a magyar jövőről csak a magyarok dönthetnek. ifj. Lomnici Zoltán arról is beszélt, hogy a Békemenet békés, méltóságteljes, nagy létszámú nemzeti demonstrációra lesz mert a fenyegetések nem félemlítik meg a magyarokat.

