Békemenet

Honvédelmi miniszter: Aki békét akar, velünk tart!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: március 15-én Magyarország békéje és biztonsága mellett kell kiállnunk. A miniszter mindenkit arra buzdított, vegyen részt a békemeneten.
Békemenetmárcius 15Szalay Bobrovniczky Kristóf

A Civil Összefogás Fórum és a CÖF–CÖKA szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. A demonstráció célja, hogy a résztvevők világosan kifejezzék: Magyarország békét és biztonságot akar, és nem kér a háborúból.

Minden idők legnagyobb békemenetére lehet számítani (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)
Minden idők legnagyobb békemenetére lehet számítani (Forrás: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf)

Ez lehet az eddigi legnagyobb békemenet

Az idei Békemenet különösen nagy jelentőséggel bír. A rendezvény a választási kampány hajrájában, nem sokkal az országgyűlési választások előtt zajlik, ezért a nemzeti oldal számára kiemelt politikai és társadalmi üzenetet hordoz.

Aki békét akar, velünk tart! Március 15-én ismét Békemenet!

– biztatott mindenkit Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

 

