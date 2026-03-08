Honvédelmi miniszter: Aki békét akar, velünk tart!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet: március 15-én Magyarország békéje és biztonsága mellett kell kiállnunk. A miniszter mindenkit arra buzdított, vegyen részt a békemeneten.
A Civil Összefogás Fórum és a CÖF–CÖKA szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. A demonstráció célja, hogy a résztvevők világosan kifejezzék: Magyarország békét és biztonságot akar, és nem kér a háborúból.
Ez lehet az eddigi legnagyobb békemenet
Az idei Békemenet különösen nagy jelentőséggel bír. A rendezvény a választási kampány hajrájában, nem sokkal az országgyűlési választások előtt zajlik, ezért a nemzeti oldal számára kiemelt politikai és társadalmi üzenetet hordoz.
Aki békét akar, velünk tart! Március 15-én ismét Békemenet!
– biztatott mindenkit Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!