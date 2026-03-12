Különösen nagy jelentősége lesz az idei Békemenetnek

„Nagy jelentősége lesz az idei Békemenetnek” – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint a mostani geopolitikai helyzet különösen aktuálissá teszi a béke melletti kiállást.

Fotó: TI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A politikus arra emlékeztetett, hogy amikor 2012-ben megszervezték az első Békemenetet, a szervezők valószínűleg nem gondolták, hogy több mint egy évtizeddel később Európában ismét ilyen központi kérdéssé válik a háború és béke dilemmája. Mint mondta,

2026-ban a kontinens és különösen Közép-Európa olyan helyzetben van, amikor a fegyveres konfliktus közvetlenül Magyarország szomszédságában zajlik.

Gulyás Gergely szerint mindezt tovább súlyosbítja az Európai Unió politikája, amely – megfogalmazása szerint – magában hordozza annak veszélyét, hogy a tagállamok belesodródjanak a háborúba.

A miniszter hangsúlyozta: a Békemenet ezért nem csupán egy hazai politikai demonstráció, hanem a béke melletti szélesebb európai kiállás is.

Úgy fogalmazott, a rendezvény egyszerre jelenti Magyarország békéjének védelmét és Európa békéjének támogatását. Gulyás Gergely szerint a demonstráció egyértelmű üzenetet hordoz: Magyarország nemet mond a háború támogatására és arra is, hogy az országot bármilyen módon belesodorják a fegyveres konfliktusba.