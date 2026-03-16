A Békemenet legjobb képei, amelyeket Magyar Péter biztosan nem akar látni

„Minden idők legnagyobb Békemenete” – így jellemezték sokan az idei budapesti Békemenetet, amelyen hatalmas tömeg gyűlt össze.

Békemenet március 15-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A nemzeti ünnepen megrendezett Békemenet az Elvis Presley térről indult, majd a résztvevők a Kossuth tér felé vonultak, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. A kokárdákkal, nemzeti zászlókkal és transzparensekkel érkező tömeg már a délelőtti órákban megtöltötte a főváros szívét.

A rendezvényen családok, fiatalok és idősebbek egyaránt részt vettek, sokan az ország különböző pontjairól érkeztek a fővárosba, de a külhoni magyarok is képviseltették magukat.

A hatalmas tömeget és az ünnepi pillanatokat látványos felvételek örökítették meg. Íme a rendezvény legemlékezetesebb pillanatai galéria formájában.