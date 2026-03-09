Békemenet: olyan nagy tömegre számítanak a szervezők, amely Európának is példát tud mutatni

– Nagyon nagy létszámra, soha nem látott menetre számítunk, amely Európának is példát tud mutatni – hangsúlyozta Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) elnöke a március 15-i Békemenet részleteit bemutató sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten. Csizmadia László elmondta, hogy az idei menet a korábban megszokott útvonalon halad: a résztvevők 9 órától gyülekeznek az Elvis Presley téren, ahonnan 11 órakor indul a menet a Szent István körút, Nyugati tér, Alkotmány utca vonalán a Kossuth térre, ahol meghallgatják Orbán Viktor kormányfő beszédét.

Csizmadia László soha nem látott Békemenetre számít, amely Európának is példát tud mutatni (Fotó: Kocsis Zoltán / MTI)

Az elnök kiemelte: Magyarország szuverenitását külső és belső támadások érik. – Innen is üzenjük a legitim kormányunk leváltására készülő összeesküvőknek, hogy Orbán Viktor miniszterelnökünket - aki ötvözi Deák Ferenc és Kossuth Lajos erényeit - megvédjük. Megvédjük szeretett hazánk függetlenségét, elutasítjuk az illegális bevándorlást, ellenállunk a genderőrületnek – hangsúlyozta, hozzátéve: a rendezvénnyel kapcsolatos újdonság, hogy már szerzői jog is védi a Békemenetet.

Honfitársaim, gyertek mindnyájan március 15-én a sorskérdésünket, életünket hosszútávon befolyásoló Békemenetre

– szólított fel Csizmadia László, aki megjegyezte, hogy a rendezvényen civil önkéntesek képviselik a szellemi honvédelem erejét a „vis et virtus” azaz „erény és bátorság” jegyében.

A Békemenet kinőtte magát

Bayer Zsolt szerkesztő-publicista felidézte, hogy amikor 2012-ben megálmodták az első Békemenetet, nem gondolták, hogy a rendezvény „márkanév” lesz, azt meg pláne, hogy 14 év elteltével is megrendezik majd. – A világ ma valami szörnyűség szélén táncol – jelentette ki, hozzátéve: ebben a rettenetes világban a normalitásnak egyetlen szigete van: Magyarország. Bayer Zsolt azt mondta: az európai emberek többsége vélhetően „ugyanazt gondolja a világról, amit mi, de az Európai Unió vezetése másképpen, felelőtlenül gondolkodik”.

Az ostobaság, aljasság és rövidlátás börtönébe vannak bezárva

– vélekedett.

Az 1848-os forradalom legfőbb tanulsága

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője közölte, a március 15-i nemzeti ünnepen többek közt arról emlékezünk, hogy leverték ugyan a magyar forradalmat és szabadságharcot, de a hősök emléke tovább él, a tanulságok is tovább élnek. – A legfőbb tanulság pedig az, hogy gyermekeinket, unokáinkat nem küldjük háborúba – rögzítette, a szóvivő, majd kitért arra is:

nem véletlenül helyezték jogi védelem alá a Békemenetet, mert az ellenzéki pártvezér, a kis magyar Néró ezt is el akarja lopni.

A sajtótájékoztatón felszólalt még Széles Gábor nagyvállalkozó, Fricz Tamás politológus, a CÖF-CÖKA kuratóriumának tagja és Stefka István újságíró is. A Pesti Srácok lapigazgatója rögzítette: szovjet típusú erőszak üzenete jön most Ukrajnából, az EU pedig „csalódás mindannyiunk számára”, ezért mindent meg kell tenni, hogy „utat mutassunk.” –Csak egyetlen út van: a béke útja – szögezte le az újságíró, aki szerint áprilisban a béke és függetlenség, illetve a háború és rabszolgaság útja közül választhat Magyarország.