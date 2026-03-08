A Civil Összefogás Fórum és a CÖF–CÖKA szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. A demonstráció célja, hogy a résztvevők világosan kifejezzék: Magyarország békét és biztonságot akar, és nem kér a háborúból. Gulyás Gergely szerint az elmúlt időszak eseményei ismét rámutattak arra, mennyire fontos a határozott kiállás a béke és az ország biztonsága mellett. A Békemenet ezért erőteljes üzenet lehet amellett, hogy Magyarország meg akarja őrizni szuverenitását és stabilitását.

A valaha volt legnagyobb békemenet van készülőben (Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

A legnagyobb békemenetre lehet számítani

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy az idei Békemenet különösen nagy jelentőséggel bír. A rendezvény a választási kampány hajrájában, nem sokkal az országgyűlési választások előtt zajlik, ezért a nemzeti oldal számára kiemelt politikai és társadalmi üzenetet hordoz.

Álljunk ki együtt március 15-én Magyarország békéje és biztonsága mellett!

– biztatott mindenkit a miniszter.