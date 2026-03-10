Álljunk ki minél többen a zsarolások ellen a Békemeneten!

Március 15-én újra megrendezik a Békemenetet, amelyen a szervezők szerint a béke és a magyar érdekek melletti kiállást szeretnék megmutatni. Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán kifejtette, hogy minél több ember részvételére van szükség ahhoz, hogy egyértelmű jelzést küldjenek: Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem lehet belesodorni a háborúba.
Szentkirályi: Zelenszkij és a Tisza összejátszik
A politikus szerint a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontos, hogy a magyarok egységesen álljanak ki a béke mellett. Bejegyzésében azt állította:
Zelenszkij és Magyar Péter összejátszanak, kormányváltást akarnak elérni, hogy az ukránbarát Tisza-kormány kerülhessen hatalomra.”
Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott, hogy szerinte a két fél abban is szövetséget kötött, hogy nem nyitják újra a Barátság kőolajvezetéket, miközben a közel-keleti események miatt az energiaárak egyébként is emelkednek. Hozzátette: a kormány ezzel szemben a magyar érdekeket védi, amit szerinte az is bizonyít, hogy védett árat vezettek be az üzemanyagokra. A politikus ezért arra kér mindenkit, hogy minél többen vegyenek részt a vasárnapi Békemeneten, és álljanak ki a béke és az ország szuverenitása mellett.