Álljunk ki minél többen a zsarolások ellen a Békemeneten!

Március 15-én újra megrendezik a Békemenetet, amelyen a szervezők szerint a béke és a magyar érdekek melletti kiállást szeretnék megmutatni. Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán kifejtette, hogy minél több ember részvételére van szükség ahhoz, hogy egyértelmű jelzést küldjenek: Magyarországot nem lehet zsarolni, és nem lehet belesodorni a háborúba.

Szentkirályi Alexandra arra buzdít mindenkit, hogy minél többen vegyenek részt a március 15-i Békemeneten (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Szentkirályi: Zelenszkij és a Tisza összejátszik

A politikus szerint a jelenlegi nemzetközi helyzetben különösen fontos, hogy a magyarok egységesen álljanak ki a béke mellett. Bejegyzésében azt állította: