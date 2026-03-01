Minden eddiginél hangsúlyosabb az idei Békemenet

A Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szervezésében március 15-én ismét Békemenetet tartanak Budapesten. Az esemény időzítése különösen említésre méltó, hiszen nem sokkal az április 12-re kiírt országgyűlési választások előtt zajlik, így a nemzeti oldal számára kiemelt politikai és társadalmi üzenetet hordoz. Gulyás Gergely közösségi oldalán úgy fogalmazott: Kiemelt jelentőségű Magyarország békéje és biztonsága melletti következetes és határozott kiállás, amelynek fontosságára az elmúlt napok eseményei ismét egyértelműen rávilágítottak.

Legutóbb 2025. október 23-án volt Békemenet Budapesten (Fotó: Máthé Zoltán/MTI)

Orbán Viktor: A legnagyobb Békemenet

A miniszterelnök korábban közösségi oldalán írta, hogy az idei békemenet lesz a legnagyobb, ezzel utalva arra, hogy

minden békeszerető magyar emberre szükség van Budapesten a béke és Magyarország biztonsága melletti következetes és határozott kiálláshoz.

A rendezvény célja a nemzeti szuverenitás, a béke és a közös értékek melletti erődemonstráció, amely hagyományosan nagy tömegeket mozgat meg a főváros utcáin.