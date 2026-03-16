A Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt egy friss felmérés szerint

„A Békemenettel kapcsolatos hírek több mint 6,1 millió magyar választóhoz jutottak el, míg a Nemzeti Menettel kapcsolatosak csak 5,4 millió főt érhettek el” – írta a Nézőpont Intézet friss médiaelemzésében.

A Békemenet volt a figyelem középpontjában Fotó: Nézőpont Intézet

A kutatás szerint a március 15-i budapesti erődemonstrációk közül a sajtó és a közönség figyelme is inkább a kormánypárti rendezvény felé fordult. Az online és elektronikus médiában háromszor nagyobb érdeklődés övezte a Békemenetet: a hagyományos – nyomtatott, televíziós, rádiós és online – sajtóban március 13. és 15. között összesen 1870 sajtómegjelenés foglalkozott a kormánypárti eseménnyel, míg a Tisza Párt által szervezett Nemzeti Menetről mindössze 574 beszámoló jelent meg.

A Nézőpont Intézet elemzése arra is kitér, hogy Orbán Viktor miniszterelnök beszédéről önmagában 191 tudósítás született, miközben Magyar Péter felszólalásával 96 cikk foglalkozott.

Emellett a Tisza Párt rendezvényén feltűnő ukrán zászlóról 46 alkalommal számolt be a sajtó.

Az elemzés szerint a Békemenetről szóló hírek elérése is nagyobb volt: a kormánypárti eseményről szóló beszámolók összesen mintegy 6,1 millió választó által olvasott médiafelületeken jelentek meg, míg az ellenzéki rendezvényről tudósító médiumok maximális elérése kevesebb mint 5,4 millió fő lehetett.

A becsléshez az intézet az egyes médiumok átlagos fogyasztási adatait vette alapul.

A megjelenések hangvétele is jelentősen eltért. A Békemenetről szóló tudósítások 82 százaléka pozitív volt, míg a TISZA Párt rendezvényének sajtómegítélése megosztottnak bizonyult: a híradások 22 százaléka pozitív, 24 százaléka pedig negatív hangvételű volt. Az intézet összegzése szerint így nemcsak a figyelem, hanem a sajtóértékelések aránya is egyértelmű különbséget mutatott a két rendezvény között.