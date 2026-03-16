Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Békemenet

A Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt egy friss felmérés szerint

„A Békemenettel kapcsolatos hírek több mint 6,1 millió magyar választóhoz jutottak el, míg a Nemzeti Menettel kapcsolatosak csak 5,4 millió főt érhettek el” – írta friss médiaelemzésében a Nézőpont Intézet, amely szerint a március 15-i budapesti rendezvények közül a sajtó és a közönség figyelme is egyértelműen a kormánypárti Békemenet felé fordult. Az elemzés szerint a médiában háromszor annyi megjelenés született a kormánypárti eseményről, mint a Tisza Párt által szervezett Nemzeti Menetről.
A Békemenet volt a figyelem középpontjában Fotó: Nézőpont Intézet

A kutatás szerint a március 15-i budapesti erődemonstrációk közül a sajtó és a közönség figyelme is inkább a kormánypárti rendezvény felé fordult. Az online és elektronikus médiában háromszor nagyobb érdeklődés övezte a Békemenetet: a hagyományos – nyomtatott, televíziós, rádiós és online – sajtóban március 13. és 15. között összesen 1870 sajtómegjelenés foglalkozott a kormánypárti eseménnyel, míg a Tisza Párt által szervezett Nemzeti Menetről mindössze 574 beszámoló jelent meg.

 

A Békemenet a figyelem középpontjában

A Nézőpont Intézet elemzése arra is kitér, hogy Orbán Viktor miniszterelnök beszédéről önmagában 191 tudósítás született, miközben Magyar Péter felszólalásával 96 cikk foglalkozott. 

Emellett a Tisza Párt rendezvényén feltűnő ukrán zászlóról 46 alkalommal számolt be a sajtó.

Az elemzés szerint a Békemenetről szóló hírek elérése is nagyobb volt: a kormánypárti eseményről szóló beszámolók összesen mintegy 6,1 millió választó által olvasott médiafelületeken jelentek meg, míg az ellenzéki rendezvényről tudósító médiumok maximális elérése kevesebb mint 5,4 millió fő lehetett. 

A becsléshez az intézet az egyes médiumok átlagos fogyasztási adatait vette alapul.

A megjelenések hangvétele is jelentősen eltért. A Békemenetről szóló tudósítások 82 százaléka pozitív volt, míg a TISZA Párt rendezvényének sajtómegítélése megosztottnak bizonyult: a híradások 22 százaléka pozitív, 24 százaléka pedig negatív hangvételű volt. Az intézet összegzése szerint így nemcsak a figyelem, hanem a sajtóértékelések aránya is egyértelmű különbséget mutatott a két rendezvény között.

 

