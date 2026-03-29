Lázár János kimondta az igazságot a békéscsabai délutánról

Minden előzetes várakozást felülmúlóan nagy számú, lelkes Fidesz szimpatizáns gyűlt össze Békéscsabán, hogy a rendkívül zord, télies időjárási körülmények ellenére is meghallgassák Orbán Viktor választási kampány beszédét. Orbán Viktor Békéscsabán is elsöprő győzelmet aratott.
Lázár János a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a hideg idő és az eső ellenére is hatalmas tömeg gyűlt össze Békéscsabán Orbán Viktor országjárásának vasárnapi, utolsó állomásán.
Békéscsabán is kiütéses győzelmet aratott a Fidesz
Lázár János is beszédet mondott, amiről úgy emlékezett meg, hogy a közösségi oldalán megosztotta azt a pillanatot , amikor a hatalmas, lelkes és éljenző tömeg előtt a színpadra léphetett.
A tömeg nagyságát és Orbán Viktor országjárásának sikerét érzékeltetve Lázár János csak ennyit írt a közösségi oldalán:
Békéscsabán is mi vagyunk többen!
Minden bizonnyal a hatalmas tömegnek is köszönhetően Magyar Péter hiába küldte a tiszás aktivistákat Békéscsabára, azoknak nem sikerült megzavarniuk Orbán Viktor kampány eseményét.
