Lázár János kimondta az igazságot a békéscsabai délutánról

Lázár János a közösségi oldalán arról számolt be, hogy a hideg idő és az eső ellenére is hatalmas tömeg gyűlt össze Békéscsabán Orbán Viktor országjárásának vasárnapi, utolsó állomásán.

Minden előzetes várakozást felülmúlóan nagy számú, lelkes Fidesz szimpatizáns gyűlt össze Békéscsabán, hogy a rendkívül zord, télies időjárási körülmények ellenére is meghallgassák Orbán Viktor választási kampány beszédét. Orbán Viktor Békéscsabán is elsöprő győzelmet aratott. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Békéscsabán is kiütéses győzelmet aratott a Fidesz



Lázár János is beszédet mondott, amiről úgy emlékezett meg, hogy a közösségi oldalán megosztotta azt a pillanatot , amikor a hatalmas, lelkes és éljenző tömeg előtt a színpadra léphetett.

A tömeg nagyságát és Orbán Viktor országjárásának sikerét érzékeltetve Lázár János csak ennyit írt a közösségi oldalán:

Békéscsabán is mi vagyunk többen!

Minden bizonnyal a hatalmas tömegnek is köszönhetően Magyar Péter hiába küldte a tiszás aktivistákat Békéscsabára, azoknak nem sikerült megzavarniuk Orbán Viktor kampány eseményét.