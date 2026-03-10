A tiszás Holoda Attila máris támadja a benzin védett árát

Korábban a rezsistopot, most a benzin és a gázolaj védett árát tartja helytelen intézkedésnek a Tisza-közeli energetikai szakértő, Holoda Attila. Elmondása szerint az intézkedés helyett az adótartalomhoz kellett volna nyúlni.

Holoda Attila támadta a védett benzinárakat (Fotó: Kaszás Tamás)

Máshogy tartaná kordában a benzinárakat

A tiszás szakértő úgy véli, az ÁFA, az energiahatékonysági hozzájárulás és a készletezési díj csökkentésével 70-90 forintnyi azonnali árcsökkentést lehetne elérni. Holoda Attila emellett Magyar Péter követelésével sem értett egyet, amely a 480 forintos benzinárt hozná vissza. Úgy fogalmazott, ezzel a 2021-es helyzetet előidézve ismét áruhiány alakulna ki.

Tehát én azt gondolom, hogy az ársapka sosem egy jó megoldás, különösen azért, mert a magyar kormány ilyen jellegű kompenzációt, amit fizetett valamennyit a benzinkutaknak is, az a kompenzáció a valós költségeiket meg sem közelítette

– összegezte Holoda Attila.

Védett benzinárak bevezetéséről döntött a kormány