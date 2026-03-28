A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg úgy az összes többi ilyen dolgon és sajnos afelé kezdek jutni, hogy én is inkább azt látom, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés, mert több olyan gyanús dolog is felmerült. Bohár Dániel e mondatokat komentálva úgy fogalmazott, jól hallottátok, bármilyen mesék és bonyolult történetek terjedtek az elmúlt napokban, ő maga vallja be, hogy beszervezték.

Bohár Dániel több jogos kérdést tett fel

Fotó: Facebook/Bohár Dániel

A folytatás nemkülönben érdekes, a videóban elhangzottak szó szerinti leirata következik: és én úgy éreztem, hogy bár nem volt, nincs azért olyan nagy kiemelkedő tudásom, de azért mégiscsak olyan informatikai tudásom van, ami hasznosítható olyan szempontból, hogy akkor hát nem éppen fényes kibervédelmi állapotok Ukrajnában, azokat kicsit támogassam, illetve arra is, hogy gyűjtsek Ukrajnának.

Van még kérdés? Bár Bohár Dánielnek lenne, és fel is teszi: ezek után a Tisza miért próbálja meg hitelteleníteni a magyar szolgálatokat, akik nyilván a dolgokat végezték? ÉS miért építettek fel egy kamu botrányt a kiugrott rendőrre, Szabó Bencére, akinek nyilván fogalma sem volt erről az egészről? Csak nem azért, hogy eltereljék a figyelmet a valóságról hogy a Tisza aktívan együttműködik az Ukrajnának dolgozó ügynökökkel? Hiába próbálkoznak, most lebuktak! − üzente.