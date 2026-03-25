Hatalmas égés! Orrvérzésig tagadta, hogy tiszás, de a karkötője lebuktatta

A felvételen Bohár Dániel egy járókelőt kérdez arról, hogy támogatja-e Magyar Péter pártját. A férfi a riporter kérdésére válaszolva háromszor is azt állítja, hogy nem tiszás.

A videón azonban jól látszik, hogy a csuklóján egy, a Tisza Párthoz köthető karkötőt visel. Amikor a riporter erre felhívja a figyelmet, a jelenet kínos fordulatot vesz: a férfi korábbi állítása és a látható jelzés ellentmondásba kerül egymással.

Bohár Dániel a videó végén kommentálta is a történteket.

A tiszásnak ciki tiszásnak lenni, de én ezt megértem. Ki tud támogatni egy olyan pártot, ahol az elnöknek fontosabb Ukrajna, mint a saját hazája? Vagy ki tud támogatni egy olyan pártot, ahol ügynökökkel szövetkeznek, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze? Tiszásnak lenni ciki, ahogy az a videó meg is mutatta

– fogalmazott.