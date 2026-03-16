Bóka János a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet „A tét: Magyarország szuverenitása” című konferenciáján arról beszélt, hogy küzdelem zajlik Európa jövőjéért.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy egy nemzeti, szuverén kormány az Európai Unió rendszerében „anomália, hiba a mátrixban”, ezért a magyar választások kimenetele a kontinens számára is jelentős.
Alkotmányos államcsínyről beszélt
A miniszter szerint az Európai Unióban „alkotmányos államcsíny” zajlik, amely a tagállamok politikai felhatalmazása nélkül történik. Úgy véli, mindez az uniós szerződések szellemével és betűjével is ellentétes lehet.
Bóka János szerint a folyamat során az uniós intézmények egyre nagyobb szerepet vállalnak olyan területeken is, amelyek hagyományosan a tagállamok hatáskörébe tartoznak.
Vizsgálják az uniós hatáskörök bővülését
A miniszter arról is beszélt, hogy a magyar kormány 2025 novemberében elindította az uniós hatáskörök rendszerszintű átvilágítását.
A vizsgálat több területet érint, köztük a gazdaságpolitikát, az energiapolitikát, a migrációt, az oktatást és a családpolitikát. Bóka János közölte, hogy az eredményeket hamarosan magyar és angol nyelven is közzéteszik.
Szuverenitás nélkül nincs integráció
A miniszter hangsúlyozta: az európai integráció csak a tagállamok szuverenitására épülhet. Ha a döntési jogkörök kikerülnek a tagállamok kezéből, az szerinte komoly következményekkel járhat.
Úgy fogalmazott, hogy ha a jelenlegi folyamatok változatlanul folytatódnak, az európai együttműködés akár az „Európai Egyesült Államok” irányába is elmozdulhat.