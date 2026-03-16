Bóka János a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet „A tét: Magyarország szuverenitása” című konferenciáján arról beszélt, hogy küzdelem zajlik Európa jövőjéért.

Bóka János Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A miniszter úgy fogalmazott, hogy egy nemzeti, szuverén kormány az Európai Unió rendszerében „anomália, hiba a mátrixban”, ezért a magyar választások kimenetele a kontinens számára is jelentős.

Alkotmányos államcsínyről beszélt

A miniszter szerint az Európai Unióban „alkotmányos államcsíny” zajlik, amely a tagállamok politikai felhatalmazása nélkül történik. Úgy véli, mindez az uniós szerződések szellemével és betűjével is ellentétes lehet.

Bóka János szerint a folyamat során az uniós intézmények egyre nagyobb szerepet vállalnak olyan területeken is, amelyek hagyományosan a tagállamok hatáskörébe tartoznak.