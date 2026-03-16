Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

A magyarországi parlamenti választások nemcsak Magyarország, hanem Európa jövője szempontjából is jelentősek – erről beszélt Bóka János egy budapesti konferencián. A politikus szerint a választók döntése hatással lehet arra is, milyen irányba halad tovább az európai együttműködés.
Bóka János a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet „A tét: Magyarország szuverenitása” című konferenciáján arról beszélt, hogy küzdelem zajlik Európa jövőjéért.

Budapest, 2026. február 17.Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a tájékoztatóját tartja az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén az Országházban 2026. február 17-én.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy egy nemzeti, szuverén kormány az Európai Unió rendszerében „anomália, hiba a mátrixban”, ezért a magyar választások kimenetele a kontinens számára is jelentős.

Alkotmányos államcsínyről beszélt

A miniszter szerint az Európai Unióban „alkotmányos államcsíny” zajlik, amely a tagállamok politikai felhatalmazása nélkül történik. Úgy véli, mindez az uniós szerződések szellemével és betűjével is ellentétes lehet.

Bóka János szerint a folyamat során az uniós intézmények egyre nagyobb szerepet vállalnak olyan területeken is, amelyek hagyományosan a tagállamok hatáskörébe tartoznak.

Czepek Gábor: Ezért fontos a nemzeti petíció kitöltése

 

Vizsgálják az uniós hatáskörök bővülését

A miniszter arról is beszélt, hogy a magyar kormány 2025 novemberében elindította az uniós hatáskörök rendszerszintű átvilágítását.

A vizsgálat több területet érint, köztük a gazdaságpolitikát, az energiapolitikát, a migrációt, az oktatást és a családpolitikát. Bóka János közölte, hogy az eredményeket hamarosan magyar és angol nyelven is közzéteszik.

Lázár János: A csendes többség útra kelt, és megmutatta az erejét

 

Szuverenitás nélkül nincs integráció

A miniszter hangsúlyozta: az európai integráció csak a tagállamok szuverenitására épülhet. Ha a döntési jogkörök kikerülnek a tagállamok kezéből, az szerinte komoly következményekkel járhat.

Úgy fogalmazott, hogy ha a jelenlegi folyamatok változatlanul folytatódnak, az európai együttműködés akár az „Európai Egyesült Államok” irányába is elmozdulhat.

