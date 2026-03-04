Bóka János: Az EP a háború folytatására készül

Az EP felvázolta a háború folytatásának és kiterjesztésének forgatókönyvét – kezdte legújabb Facebook-bejegyzését Bóka János. Az európai uniós ügyekért felelős miniszter reagált arra a határozatra, amelyet az Európai Parlament fogadott el az orosz-ukrán háború negyedik évfordulója alkalmából. Az a miniszter értelmezése szerint a dokumentum abból indul ki, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút, ezért további és jelentős katonai támogatást sürget.

Bóka János

Fotó: Szabolcs Jánosi / Facebook/Bóka János

A bejegyzés szerint a határozat multinacionális „biztosító erő” létrehozását is szorgalmazza Ukrajna számára, valamint a NATO 5. cikkével és az Európai Unió kölcsönös védelmi klauzulájával egyenértékű biztonsági garanciákat követelne Kijevnek, még a háború lezárása előtt.

Bóka János úgy fogalmazott: mindez a gyakorlatban azt jelentené, hogy Európa közvetlen hadviselő féllé válhat. Álláspontja szerint tartós európai katonai jelenlétet építenének ki Ukrajnában, és egy NATO-hoz hasonló szövetségi rendszerrel hosszú távon kötnék a kontinens jövőjét a konfliktushoz.

A miniszter kitért arra is, hogy az Európai Parlament határozata aggodalmát fejezi ki az Egyesült Államok béketárgyalásokkal kapcsolatos megközelítése miatt. Bóka János szerint ez azt mutatja, hogy a testület nem a tárgyalások felgyorsítását ösztönzi, hanem kritikával illeti Trump békekezdeményezését.

A bejegyzés végén Bóka János hangsúlyozta:

Magyarország kezdettől fogva a béke pártján áll, és támogatja Trump békekezdeményezését.

Úgy fogalmazott, az áprilisi választások tétje az, hogy Magyarországnak olyan kormánya marad-e, amely a békéért kíván fellépni, vagy az ország belesodródik a háborúba.