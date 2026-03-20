Bóka János: Az ukránok nem titkolt szándéka beavatkozni a magyar választásba

Az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői között született egy konszenzus Ukrajna megsegítésével kapcsolatban, amely egy 90 milliárd eurós hitelkeret biztosít a számára. Viszont az uniós döntés után a kedvezményezett Ukrajna vezetése tett egy tisztán politikai indíttatású lépést a Barátság kőolajvezeték blokkolásával, amely Magyarország stratégiai érdekeit súlyosan sérti. Irreális elvárás Magyarországgal szemben, hogy úgy tegyen, mintha ez a lépés nem született volna meg. Bóka János ezekkel a szavakkal ismertette a mára kialakult helyzetet és Magyarország álláspontját az uniós vitákban.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Barátság kőolajvezeték blokkolása és a magyar választásokba való beavatkozás összefüggéséről beszélt (forrás: Facebook/Bóka János)

Bóka János szerint egyértelmű a helyzet

A magyar álláspont szerint, Ukrajna nem titkolt szándéka ezzel a lépéssel, hogy kívülről beavatkozzon a magyar választásba.

Magyarország kormányának pedig nem csak nem róható fel az uniós támogatás blokkolása, hanem kifejezetten elvárás vele szemben, hogy az ország alapvető stratégiai érdekeinek a védelme céljából minden rendelkezésére álló jogi és politikai eszközt igénybe vegyen.