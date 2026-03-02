Bóka János: Brüsszel inkább Ukrajna oldalára állt a magyarokkal szemben

Hírlevél
Az Európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az Európai Bizottság tétlenül nézi Ukrajna politikai nyomásgyakorlását, és nem lép fel a Barátság kőolajvezeték ügyében. Bóka János úgy véli, Brüsszel ezzel nem a tagállami szolidaritást, hanem az ukrán álláspontot erősíti.
Bóka János közösségi oldalán arról írt: az Európai Bizottság nem hajlandó nyomást gyakorolni Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték újraindítása érdekében. Álláspontja szerint a testület „szemet huny Ukrajna zsarolása felett, és a magyarokkal szemben az ukránok pártjára állt”.

Bóka János
Bóka János szerint Brüsszel nem állt ki Magyarország mellett (Fotó: Nemeth András Péter)

Szolidaritás helyett hallgatás

A miniszter kifogásolta, hogy a Bizottság részéről nem hangzott el egyértelmű felszólítás a vezeték működésének helyreállítására. Szerinte nem világos az sem, hogy a tagállamok többsége tisztában van-e azzal: a kialakult helyzet Ukrajna társulási megállapodásban vállalt kötelezettségeinek megsértését jelenti. Bóka János úgy látja, a Barátság-vezeték körüli döntés politikai nyomásgyakorlás eszköze lett, amely Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát érinti. Hangsúlyozta: 

A tagállamoktól joggal várhatnánk el a lojális együttműködés szellemében szolidaritást.” 

