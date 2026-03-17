Újabb hatalmas pofont kapott Magyar Péter

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +84,1 Ft

Bóka János szerint elfogadhatatlan a hallgatás Tárkányi karlendítése ügyében

Bóka János szerint súlyos kérdéseket vet fel, hogy nem érkezett egyértelmű elhatárolódás a Tisza Párt részéről a debreceni karlendítéses botrány után. Az ügyben az Európai Zsidó Kongresszus is megszólalt, hangsúlyozva az antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia fontosságát.
Mélyen elszomorítónak nevezte Bóka János, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt vezetése eddig nem határolódott el egyértelműen a debreceni jelöltjük karlendítős ügyétől. A miniszter szerint ehelyett relativizálás, felelősséghárítás és az ügy jelentőségének elkenése zajlik, ami különösen érzékeny egy olyan időszakban, amikor Európa-szerte erősödnek az antiszemita incidensek.

Bóka János szerint elszomorító, hogy a Tisza Párt nem határolódott el nyilvánosan Tárkányi Zsolttól (Forrás: Facebook/Media klub)

Karlendítős fotó és nemzetközi reakció

A háttérben egy nagy port kavart fotó áll egy debreceni futballultrákhoz köthető vonulásról, ahol egy arcát sállal eltakaró férfi egyértelműen értelmezhető mozdulatot tesz. Ez a férfi nem más mint Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke.

Az ügyben megszólalt az Európai Zsidó Kongresszus is, amely közleményében elismerte Magyarország következetes fellépését az antiszemitizmus minden formájával szemben. 

Az Európai Zsidó Kongresszus elvárja, hogy Magyarországon minden politikai szereplő egyértelműen és határozottan elhatárolódjon az antiszemita megnyilvánulásoktól”

 – idézte a szervezet álláspontját Bóka János.

Amíg Magyarorszagnak nemzeti kormánya van addig zéró tolerancia lesz az antiszemitizmussal szemben és mindent meg fogunk tenni a zsidó közösségek biztonságának garantálása érdekében.

– szögezte le zárásként a miniszter.

 

