Bóka János szerint elfogadhatatlan a hallgatás Tárkányi karlendítése ügyében

Mélyen elszomorítónak nevezte Bóka János, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt vezetése eddig nem határolódott el egyértelműen a debreceni jelöltjük karlendítős ügyétől. A miniszter szerint ehelyett relativizálás, felelősséghárítás és az ügy jelentőségének elkenése zajlik, ami különösen érzékeny egy olyan időszakban, amikor Európa-szerte erősödnek az antiszemita incidensek.

Bóka János szerint elszomorító, hogy a Tisza Párt nem határolódott el nyilvánosan Tárkányi Zsolttól (Forrás: Facebook/Media klub)

Karlendítős fotó és nemzetközi reakció

A háttérben egy nagy port kavart fotó áll egy debreceni futballultrákhoz köthető vonulásról, ahol egy arcát sállal eltakaró férfi egyértelműen értelmezhető mozdulatot tesz. Ez a férfi nem más mint Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke.