Bóka János szerint elfogadhatatlan a hallgatás Tárkányi karlendítése ügyében

Mélyen elszomorítónak nevezte Bóka János, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt vezetése eddig nem határolódott el egyértelműen a debreceni jelöltjük karlendítős ügyétől. A miniszter szerint ehelyett relativizálás, felelősséghárítás és az ügy jelentőségének elkenése zajlik, ami különösen érzékeny egy olyan időszakban, amikor Európa-szerte erősödnek az antiszemita incidensek.
Karlendítős fotó és nemzetközi reakció
A háttérben egy nagy port kavart fotó áll egy debreceni futballultrákhoz köthető vonulásról, ahol egy arcát sállal eltakaró férfi egyértelműen értelmezhető mozdulatot tesz. Ez a férfi nem más mint Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke.
Az ügyben megszólalt az Európai Zsidó Kongresszus is, amely közleményében elismerte Magyarország következetes fellépését az antiszemitizmus minden formájával szemben.
Az Európai Zsidó Kongresszus elvárja, hogy Magyarországon minden politikai szereplő egyértelműen és határozottan elhatárolódjon az antiszemita megnyilvánulásoktól”
– idézte a szervezet álláspontját Bóka János.
Amíg Magyarorszagnak nemzeti kormánya van addig zéró tolerancia lesz az antiszemitizmussal szemben és mindent meg fogunk tenni a zsidó közösségek biztonságának garantálása érdekében.”
– szögezte le zárásként a miniszter.