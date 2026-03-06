Kiderült, Merz és Tusk mit mondott a Zelenszkij-féle halálos fenyegetésről

Ezek azok a vezetők, akikkel Magyar Péter és a Tisza Párt Münchenben a Biztonsági Konferencián találkozott, ahol megállapodtak Magyarország orosz energiáról való leválasztásában. Nem csoda, hogy ők mélyen hallgatnak. Jó lenne, ha abbahagynák a színjátékot és a sunnyogást, mert itt Magyarországról és a magyar emberek biztonságáról van szó!