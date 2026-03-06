Kiderült, Merz és Tusk mit mondott a Zelenszkij-féle halálos fenyegetésről

Nem nehéz szó szerint idézni Magyar Péter szövetségeseinek válaszát Zelenszkij halálos fenyegetésére; ennek az az oka, hogy hallgatnak, mit a sír. Bóka János szerint ez nem csoda, hiszen együtt tervelték ki az olajblokádot is.
Bóka Jánost arról kérdezték, mit olvas éppen. A miniszter frappáns módon üres lapokat mutatott fel és elmondta: a Néppárti vezetők reakcióját olvassa Zelenszkij halálos fenyegetésével kapcsolatban.
Bóka János: Magyar Péter szövetségesei mélyen hallgatnak
A Néppárt vezetőire utalva a miniszter elmondta:
Ezek azok a vezetők, akikkel Magyar Péter és a Tisza Párt Münchenben a Biztonsági Konferencián találkozott, ahol megállapodtak Magyarország orosz energiáról való leválasztásában. Nem csoda, hogy ők mélyen hallgatnak. Jó lenne, ha abbahagynák a színjátékot és a sunnyogást, mert itt Magyarországról és a magyar emberek biztonságáról van szó!
