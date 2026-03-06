Bóka János: Ukrajna átlépett egy olyan vonalat, ami eddig átléphetetlennek tűnt

A miniszter bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi kijevi vezetés döntései egyre inkább feszegetik azokat a határokat, amelyek eddig sérthetetlennek tűntek az Európai Unióval fennálló kapcsolatokban. Bóka János szerint a kérdés nem az, hogy Ukrajnának milyen politikai érdekei vannak, hanem az, hogy ezek érdekében milyen eszközöket tart elfogadhatónak.
Ukrajna az EU-s kötelezettségeit is kockára teheti
Bóka János úgy fogalmazott:
Ukrajna átlépett egy olyan vonalat, ami eddig átléphetetlennek tűnt.”
Hozzátette, hogy különösen problémás, amikor egy olyan ország tesz ilyen lépést, amely az Európai Unió tagja szeretne lenni, hiszen a csatlakozáshoz minden tagállam egyhangú támogatására van szükség. A miniszter szerint ezért különösen fontos annak mérlegelése, hogy a politikai célok érvényesítésére milyen eszközök alkalmazhatók, és melyek azok, amelyek már túlmutatnak az elfogadható kereteken.