Bóka János: Ukrajna átlépett egy olyan vonalat, ami eddig átléphetetlennek tűnt

Tegnap, 12:00
Olvasási idő: 3 perc
Ukrajna olyan lépést tett, amely súlyos kérdéseket vet fel az Európai Unióval kötött megállapodások betartásáról – erről beszélt az európai uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János szerint nem a politikai szándékok a legfontosabbak, hanem az, hogy milyen eszközökkel próbálják ezeket érvényesíteni.
Bóka JánosVálasztás 2026politikai célUkrajnaEurópai Unió

A miniszter bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi kijevi vezetés döntései egyre inkább feszegetik azokat a határokat, amelyek eddig sérthetetlennek tűntek az Európai Unióval fennálló kapcsolatokban. Bóka János szerint a kérdés nem az, hogy Ukrajnának milyen politikai érdekei vannak, hanem az, hogy ezek érdekében milyen eszközöket tart elfogadhatónak.

Bóka János
Bóka János szerint különösen fontos annak mérlegelése, hogy mely eszközök alkalmazhatóak bizonyos politikai célok érvényesítésére (Fotó: Jánosi Szabolcs) 

Ukrajna az EU-s kötelezettségeit is kockára teheti

Bóka János úgy fogalmazott: 

Ukrajna átlépett egy olyan vonalat, ami eddig átléphetetlennek tűnt.” 

Orbán Viktor: Főbenjáró bűn, amit Zelenszkij elkövet Magyarországgal szemben

Hozzátette, hogy különösen problémás, amikor egy olyan ország tesz ilyen lépést, amely az Európai Unió tagja szeretne lenni, hiszen a csatlakozáshoz minden tagállam egyhangú támogatására van szükség. A miniszter szerint ezért különösen fontos annak mérlegelése, hogy a politikai célok érvényesítésére milyen eszközök alkalmazhatók, és melyek azok, amelyek már túlmutatnak az elfogadható kereteken.

