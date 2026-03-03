Falvakat és vidéki iskolákat számolna fel a Tisza pénzügyi tanácsadója

Hírlevél
46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Ismét megdöbbentő ötlete támadt a Horn-kormány volt pénzügyminiszterének. Bokros Lajos, aki korábban az adókedvezmények szinte teljes eltörlését és a többkulcsos adó bevezetését sürgette, most falvakat számolna fel és iskolákat záratna be.
Tisza PártiskolafalvakpénzügyminiszterbezárásBokros Lajos

Bokros Lajos az Olvasókör podcastműsor vendégeként az önkormányzati finanszírozásról és az oktatásról beszélt, amikor kijelentette: ahol kevés a gyerek, ott be kell zárni az iskolákat. Szerinte nem cél mindenáron fenntartani az általa életképtelennek titulált kistelepüléseket, inkább járási szinten kellene működtetni az oktatási intézményeket – számolt be az Ellenpont. A Bokros-csomag atyja arról is beszélt, hogy ha egy faluban megszűnik az iskola, az a település lassú elsorvadásához vezethet – mégis úgy véli, ez elfogadható ár a „hatékonyság” érdekében. Álláspontja szerint nem minden faluban biztosítható ugyanolyan színvonalú oktatás, ezért szerinte centralizálni kellene az intézményeket.

Bokros Lajos iskolákat és településeket számolna fel (Fotó: Mediaworks)
Bokros Lajos iskolákat és településeket számolna fel (Fotó: Mediaworks)

Bokros Lajos nincs egyedül az ötletével

A volt pénzügyminiszter az utóbbi időben a Tisza Párt környezetében tűnt fel, és 

korábban a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetéséről, valamint a nyugdíjkorhatár emeléséről is beszélt. 

Nem ez az első alkalom, hogy a Tisza Párt környékén megjelenő szereplők a kistelepülések felszámolásáról beszélnek. Korábban Mihályi Péter is hasonló álláspontot fogalmazott meg, amikor arról értekezett, hogy

 a 300 fő alatti falvak hosszú távon nem fenntarthatók.

A felvetések lényege ugyanaz:

a gazdasági racionalitásra hivatkozva nagyobb településekre terelnék az embereket, az oktatást és más szolgáltatásokat pedig központi helyekre koncentrálnák. Mindez a vidéki közösségek meggyengítéséhez és a falvak elsorvadásához vezetne.

 

