Miskolcon is rengetegen várták Orbán Viktort – szenzációs képek

Miskolcon folytatódik Orbán Viktor országjárása, a Szent István téren mond beszédet. A helyiek Miskolcon is Békemenettel várták a miniszterelnököt, és minden ellentétes híradással szemben maguktól jöttek, ugyanis sikerült a helyieket megszólítani. A patrióta érzelmű miskolciak és a környező településekről érkező emberek hosszú sorokban, nemzeti színű lobogókat lengetve, élő népzenére vonultak fel a Szent István téren felállított színpad elé.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának miskolci állomásán, 2026. március 21-én - nem lehet azt mondani, hogy kevesen voltak

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ahogyan múlt hétvégén hírt adtunk róla, a kormányfő országjárása hétfőn Kaposváron kezdődött, majd a miniszterelnök kedden Egerben, szerdán pedig Dunaújvárosban tartott választási fórumot. Szentendre után a kampánykörút szombaton Miskolcon, vasárnap Hódmezővásárhelyen folytatódik. Orbán Viktor a jövő héten további helyszíneket keres fel. Orbán Viktort mindenhol sok ember várta, Miskolcon sincs ez másként.

Jövő héten újabb helyszínekre látogat.