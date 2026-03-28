Beismerés a meghallgatáson: „beszervezés jellegű” kapcsolatba kerülhettem

Az Alkotmányvédelmi Hivatal által közzétett, titkosítás alól feloldott felvételen az egyik legfontosabb momentum az informatikus saját beismerése. A H. D. monogrammal azonosított férfi a meghallgatáson arról beszélt, hogy utólag már egészen másként látja a vele történteket.

A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon, amit mondtak, meg az összes többi dolgon és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt

– mondta.

A férfi azt is hozzátette, hogy számára is kellemetlen felismerésről van szó. Elmondása szerint több olyan körülmény is volt, amely utólag gyanússá vált számára.

A vallomás egyik hanem a legerősebb kulcseleme az észtországi képzés, amelyről kiderült, hogy több ponton is kérdéses. H. D. szerint online tanult egy NATO-akkreditáltnak mondott intézményben, azonban a megszerzett bizonyítványát később nem tudta hitelesíteni.

Amikor megkaptam, szóltak is, hogy elég sokáig tarthat, mire bekerül a rendszerbe és lehessen validálni. Most, amikor megnéztem, nem sikerült. Ez egy elég erős vörös zászló volt nekem

– fogalmazott.

A felvételen elhangzottak alapján a történet egyik fordulópontja éppen ez a felismerés volt. A férfi ekkor kezdte el komolyabban megkérdőjelezni, hogy pontosan milyen hálózatba került bele, és milyen céllal képezték.

A meghallgatás végére egyértelművé vált, hogy saját értékelése szerint nem egyszerű szakmai képzésről volt szó, hanem egy olyan folyamatról, amely későbbi feladatokra készíthette fel.