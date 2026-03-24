Brüsszelben is egyre nagyobb feszültséget okoz a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter arról beszélt, hogy az ukrán hatóságok nem engedték a helyszínre az európai delegációt sem.

Bóka János: Brüsszelben is nő a feszültség az ukrán olajblokád miatt

Fotó: Szabolcs Jánosi

A miniszter szerint Brüsszelben az volt az elképzelés, hogy az Európai Tanács ülése előtt egy európai tényfeltáró misszió felméri a vezeték állapotát. A terv az volt, hogy a delegáció jelentést készít arról, milyen állapotban van a vezeték, mennyi időbe telne a javítása, és mennyibe kerülne a helyreállítás.

Ez a dokumentum Brüsszelben alapot adhatott volna a további tárgyalásokhoz az állam- és kormányfők között.

Ha lenne egy ilyen papír az asztalon, akkor arról lehetett volna beszélgetni, hogy az ukránok kötelezettséget vállaltak a vezeték megjavításáért

– mondta Bóka János.

A miniszter szerint azonban a beszélgetés meg sem kezdődhetett, mert az ukrán hatóságok még az európai delegációt sem engedték a vezeték közelébe.

Bóka János úgy fogalmazott: az egyébként napok óta a térségben tartózkodó és készen álló delegációt biztonsági okokra hivatkozva nem jogosították fel arra, hogy megvizsgálja a vezetéket.

A miniszter szerint ez Brüsszelben is irritációt okoz, és megerősíti a magyar álláspontot.

Ez azt a magyar álláspontot erősíti meg, hogy az ukránok nem transzparensen és nem a lojális együttműködés szellemében tárgyalnak az európai intézményekkel sem

– mondta.

Bóka János szerint a történtek azt is alátámasztják, hogy az ukránok politikai okokból zárták el a Barátság kőolajvezetéket.

A miniszter úgy látja: a vezeték lezárása és az újranyitás késlekedése mögött politikai követelések állhatnak. A Barátság vezetéken érkező kőolaj kulcsfontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából, ezért a vita az energiaárak alakulására és a gazdaság működésére is hatással lehet.