Brüsszel hűségesküt tett Ukrajna mellett – videó

„Brüsszel Ukrajna mellett áll, és nem érdekli, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort” – fogalmazott közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, aki szerint az Európai Bizottság vezetése nyíltan Kijev oldalára állt a jelenlegi konfliktusban.

Fotó: AFP

A kormánypárti politikus Ursula von der Leyen nyilatkozatára reagálva arról beszélt: az Európai Bizottság elnökének megszólalása egyfajta „hűségeskü” Ukrajna mellett. Menczer Tamás úgy látja, Brüsszel egyértelműen jelzést adott arról, hogy az ukrán álláspontot támogatja még akkor is, ha ez két uniós tagállam – Magyarország és Szlovákia – érdekeivel megy szembe.

Orbán Viktort fenyegették, Brüsszel érdemben nem reagált

A kommunikációs igazgató szerint az Európai Unió vezetése nem reagált érdemben arra sem, hogy Volodimir Zelenszkij korábban életveszélyes fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktor miniszterelnökkel szemben. Menczer Tamás úgy véli, mindez azt mutatja, hogy

Brüsszel számára fontosabb Ukrajna támogatása, mint a tagállamok biztonsága vagy érdekei.

A politikus a jelenlegi energiavitára is kitért. Tájékoztatott: Brüsszel támogatja az ukrán olajblokádot, amely közvetlenül veszélyezteti Magyarország energiaellátását. Úgy véli,az Európai Bizottság hosszabb távon

azt a célt követi, hogy Magyarország teljesen leváljon az olcsó orosz energiahordozókról.

Menczer Tamás szerint ennek súlyos gazdasági következményei lennének. Úgy fogalmazott: az energiaforrások lecserélése jelentős áremelkedést hozna, ami akár ezerforintos benzinárhoz és a rezsiköltségek többszörösére emelkedéséhez vezethet.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója végül politikai következményekről is beszélt. Állítása szerint Brüsszel és Kijev egy olyan magyar kormányt szeretne hatalomra juttatni, amely Ukrajna érdekeit képviseli. Menczer Tamás úgy fogalmazott: az európai és ukrán politikai szereplők egy „ukránbarát tiszás bábkormányt” látnának szívesen Magyarország élén.