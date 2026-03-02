Brüsszel zsákutcába manőverezte magát – elemzés

A XXI. Század Intézet legújabb elemzésében azt mutatja be, hogy miközben egy új geopolitikai kor köszönt a világra, az Európai Unió bürokratáinak válságkezelése kimerül a további központosításban és militarizációban, ahelyett, hogy az európai társadalmak béke és stabilitás iránti igényét szolgálnák. Ugyanazon elit ábrándozik többsebességes Európáról és törekszik politikai hierarchia építésére, amely az elmúlt másfél évtized során elkövetett stratégiai tévedéseivel előidézte a versenyképesség csökkenését, az energiaárak elszabadulását és a társadalmi kohézió felbomlását.

A brüsszeli hatalmi centrum nem képes elszakadni a birodalmi integrációs téveszméjétől Fotó: AFP/Frederick Florin

2025 február közepén tartott Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián J.D. Vance, az Amerikai Egyesült Államok alelnökének szavai valóságos hidegzuhanyként érték a brüsszeli hatalmi centrum tagjait, amikor történelmi beszédében felhívta arra a figyelmet, hogy a kontinensre leselkedő legnagyobb veszély nem kívülről érkezik, hanem belülről rombol.

Miután a legitimitását elveszítő brüsszeli hatalmi centrum nem képes olyan jövőképet nyújtani, amely a tagállamok körében konszenzust aratna, ezért az orosz–ukrán háborút is egzisztenciális civilizációs küzdelemként próbálják évek óta keretezni, amelynek kimenetele meghatározza a liberális világrend fennmaradását is.

Január végén Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és a Hollandia pénzügy- és gazdasági miniszterei nyíltan arról egyeztettek, hogy a kétsebességes Európa koncepcióját ideje lenne életre hívni, amivel az érvek szerint a globális gazdasági és geopolitikai folyamatokra gyorsabb és egységesebb válaszok lesznek adhatók.

Az EU még mindig beszűkült liberális dogmák foglya ezáltal továbbra is eltökélt szándéka, hogy ehhez idomuló politikai erőket juttasson hatalomra Európa-szerte. Azonban a világ egy új geopolitika korszakba lépett, amelyet a felelős önrendelkezés korának beköszöntése és a reálpolitika visszatérése jellemez: Magyarországnak pedig továbbra is a legfőbb hajtóerejének kell maradnia a változásnak, ezáltal magában hordozva a brüsszeli rezsimváltás lehetőségét is.

